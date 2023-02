Tom Cruise revela que no está entre sus planes interpretar el personaje “Iron man”

Desde hace muchos años corrieron rumores acerca del interés que Tom Cruise tenía en interpretar el personaje “Iron man” en una película, pero a partir de 2008 fue el actor Robert Downey Jr. quien hizo el papel en varios exitosos filmes de Marvel. Ahora Cruise ha dejado en claro que no está entre sus planes trabajar en un proyecto de esos estudios.

Al ser entrevistado para el podcast Phase Zero Tom dijo que nunca ha estado cerca de protagonizar una película acerca del superhéroe: “Ni así de cerca. Quiero mucho a Robert Downey Jr., y no puedo imaginar a nadie más haciendo ese papel y creo que es perfecto para él”.

Sin embargo, también se dieron a conocer declaraciones que Cruise hizo a IGN en 2005, relatando que cuando hubo un acercamiento para que interpretara el personaje no se llegó a ningún acuerdo: “Vinieron conmigo en un momento determinado y, cuando hago algo, quiero hacerlo bien. Si me comprometo con algo, tiene que ser de una forma en que sepa que será algo especial. Y mientras todo se alineaba, simplemente no sentí que fuera a funcionar. Necesito ser capaz de tomar decisiones y hacer que la película sea lo mejor posible, y el plan simplemente no siguió el camino de esa manera”.

También te puede interesar:

-El director Todd Field reveló cómo Tom Cruise le ayudó para que su cinta “In the bedroom” fuera un éxito

-La cinta “Top Gun: Maverick” se convierte en la más vista en la plataforma de streaming Paramount+