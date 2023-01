El director Todd Field reveló cómo Tom Cruise le ayudó para que su cinta “In the bedroom” fuera un éxito

El director Todd Field actualmente triunfa con su película “Tár” (estelarizada por Cate Blanchett), pero hace veinte años luchó para que su primer filme “In the bedroom” se exhibiera con su edición original. Esa cinta fue distribuida por la compañía Miramax, que dirigía Harvey Weinstein (actualmente preso por diversos delitos), conocido por desanimar a los jóvenes directores diciéndoles que sus trabajos requerían de una versión con muchos cortes.

En una reciente entrevista con New Yorker, Field dijo que cuando le informaron que debería hacer una segunda edición de “In the bedroom” se desesperó mucho, pero recurrió a uno de sus grandes amigos. “Estaba llorando en el baño. Llamé a Tom Cruise y le dije: ‘Algo terrible ha sucedido’. Básicamente él me dijo: ‘Así es como vas a jugarlo. Te tomará seis meses y lo vencerás (a Weinstein), pero tienes que hacer exactamente lo que te voy a decir que hagas, paso a paso”.

La estrategia de Cruise consistió en que Todd dejara a Harvey hacer la reedición, confiando en que esa versión tendría muy malos resultados en las proyecciones de prueba. Así, el director podría comentarle a Weinstein sobre las críticas positivas que mucho antes la cinta había recibido en el festival de Sundance, para que ésta, finalmente, se estrenara comercialmente en su versión original. En 2002 “In the bedroom” nominó a cinco premios Oscar, incluyendo Mejor Película.

Tom Cruise y Todd Field actuaron juntos en el filme de 1999 “Eyes wide shut”. Desde ahí se hicieron muy buenos amigos, siendo Cruise el que animó a Field a probar suerte como director, dejando éste poco después su larga trayectoria actoral.

También te puede interesar:

-La cinta “Top Gun: Maverick” se convierte en la más vista en la plataforma de streaming Paramount+

-Tom Cruise recibirá el premio David O. Selznick que otorga el Sindicato de Productores