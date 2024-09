Nicole Kidman abandona el Festival de Venecia por la muerte de su madre

Nicole Kidman se vio obligada a abandonar Venecia debido a que recibió la noticia de que su madre falleció; la artista estaba en esa ciudad para recibir el premio como Mejor Actriz en el festival de cine local.

El 7 de septiembre Isabelle Huppert, presidenta del jurado del festival, anunció que Kidman obtuvo la Copa Volpi como Mejor Actriz por su trabajo en la película “Babygirl”. Minutos después la directora de la cinta, Halina Reijn, pasó al escenario para leer un comunicado que Nicole escribió antes de irse de Italia.

“Hoy llegué a Venecia y poco después descubrí que mi hermosa y valiente madre, Janelle Ann Kidman, acababa de fallecer”, escribió la actriz. “Estoy en shock y tengo que ir con mi familia, pero este premio es para ella. Ella me formó, me guió y me hizo. Estoy más que agradecida de poder decir su nombre a todos ustedes a través de Halina. La colisión entre la vida y el arte es desgarradora, y mi corazón está roto”.

La madre de Nicole era instructora de enfermería y desde hace años formaba parte de Women’s Electoral Lobby, un grupo feminista en Australia. La actriz acudió con ella a varias premieres de sus películas; en una entrevista para The Sydney Morning Herald dijo: “Mamá no necesariamente consiguió la carrera que quería, pero estaba decidida a que sus hijas tuvieran las mismas oportunidades”.

En “Babygirl” Nicole Kidman interpreta a Romy, una mujer que establece una relación con Samuel (Harris Dickinson), un hombre mucho menor que ella. La película se estrenará en Estados Unidos el 25 de diciembre. Entre los otros premiados en el Festival de Cine de Venecia destacan Vincent Lindon como Mejor Actor, Brady Corbet como Mejor Director (por “The Brutalist”) y Pedro Almodóvar, quien obtuvo el León de Oro a la Mejor Película, por “The Room Next Door”.

