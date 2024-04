Nicole Kidman reveló la razón por la que no quiere ser directora de cine

A lo largo de su carrera, Nicole Kidman ha experimentado diferentes facetas. Además de actriz, se ha desempeñado como productora, lo único que le falta es dirigir. Sin embargo, no tiene interés en hacerlo.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Kidman compartió las razones por las que no tiene interés en incursionar en la dirección. “Siento que sería una terrible directora porque siempre tengo tantas ideas. Un director tiene que tomar decisiones, y eso no es mi fuerte”, aseguró.

Kidman explicó que se inclinó hacia la producción porque considera que se alinea mejor con sus habilidades. Por eso, creó su propia compañía de producción Blossom Films, con la que ha desarrollado proyectos como Big Little Lies, Nine Perfect Strangers, The Undoing, Love & Death, Special Ops: Lioness y Expats.

El fin de semana, la actriz fue homenajeada en los premios AFI Life Achievement Award y en su discurso de agradecimiento expresó su deseo de apoyar a voces emergentes en la industria.

“Hay tantos directores jóvenes emocionantes y voces que son completamente originales y necesitan ser escuchadas, y tienen mucho que decir. Necesitamos darles la oportunidad de decirlo y de escucharlos, y yo estoy aquí, lista para arremangarme. Estoy aquí siempre para apoyar esas voces”, dijo.

En la ceremonia, Nicole Kidman deslumbró con largo vestido dorado de lentejuelas.

¿Habrá tercera temporada de Big Little Lies?

En enero, Nicole Kidman enloqueció a los fanáticos de Big Little Lies al asegurar que tendrá una tercera temporada o, al menos, más capítulos.

Durante el estreno de Expats en Nueva York, Kidman fue consultada por Entertainment Tonight sobre el regreso de la ficción de HBO, en la que la actriz es protagonista y productora ejecutiva. “¡Siempre estamos inventando cosas!”, dijo sobre ella y su equipo de productores ejecutivos que dieron vida al programa.

En ese momento, la actriz aseguró que era momento de darle continuidad a la serie y traerla de vuelta con una tercera temporada. “Ya tenemos un cronograma para ello”, aseguró.

Kidman aseguró que el equipo de la serie quedó devastado tras la muerte de Jean-Marc Vallée, quien dirigió la serie, y en un momento pensaron que no podrían continuar Big Little Lies; sin embargo, decidieron que sí podían.

Big Little Lies, que sigue a un grupo de mujeres y sus tumultuosas familias que se ven envueltas en una investigación de asesinato, obtuvo ocho premios Emmy con sus dos temporadas.

Además de Nicole Kidman, en la serie participan Reese Witherspoon, a Shailene Woodley, Zoë Kravitz, Laura Dern, Adam Scott, Alexander Skarsgård, Kathryn Newton, Meryl Streep, entre otros.

