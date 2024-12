Tom Cruise recibe una medalla de la Marina de Estados Unidos

El 17 de diciembre Tom Cruise recibió el honor más grande que otorga la Marina de Estados Unidos a un civil: el Premio al Servicio Público Distinguido, por sus contribuciones a la Marina y al cuerpo de Marines, a través de varios de sus filmes.

Cruise, de 62 años, dijo a AP que tiene un gran respeto a los integrantes de las fuerzas armadas: “Admiro a todos los hombres y mujeres en servicio. Sé que en la vida, algo que es muy cierto para mí, es que liderar es servir. Y lo sé hasta lo más profundo de mí. Y eso lo veo en los hombres y mujeres militares”.

Tom Cruise recibe el Premio al Servicio Público Distinguido, de manos de Carlos Del Toro, Secretario de Marina de Estados Unidos. (Foto: Kin Cheung/AP)

Tom ha interpretado personajes militares en películas como “A Few Good Men”, “Born On The Fourth Of July”, las cintas de la saga “Mission: Impossible” y dos filmes de “Top Gun”. Su interpretación del aviador Pete Mitchell “Maverick” tuvo tanto éxito entre los jóvenes que mucho de ellos se enlistaron, tanto en la Marina como en la Fuerza Aérea.

La ceremonia en la que el actor fue premiado se llevó a cabo en Surrey, Inglaterra. A través de un comunicado, Carlos Del Toro, Secretario de la Marina de Estados Unidos, dijo que el trabajo de Tom Cruise en esas películas “ha incrementado la conciencia pública y el aprecio por nuestro personal altamente capacitado, así como los sacrificios que hacen mientras están en servicio. La secuela de “Top Gun” trajo nostalgia a las audiencias mayores y revitalizó las mentes de los miembros más nuevos del público, lo que efectivamente enfocó el interés de una audiencia más joven en las habilidades y oportunidades que la Marina puede brindar”.

