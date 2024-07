Rob Lowe revela que Tom Cruise lo noquéo cuando trabajaban en “The Outsiders”

Tom Cruise es conocido por comprometerse al máximo en la preparación de los personajes que interpreta, además de hacer él mismo sus escenas de riesgo en películas, pero ahora su amigo Rob Lowe habló sobre la fuerza física que tiene el actor, al recordar cuando lo noqueó en un descanso del rodaje de la película de 1983 “The Outsiders”, dirigida por Francis Ford Coppola.

Entrevistado en el programa “The Rich Eisen Show”, Lowe contó como sucedió todo. ” Yo tenía 17 años, creo que Tom es un año mayor que yo, y él estaba viviendo en la casa de Emilio (Estevez) mientras hacía audiciones, después de trabajar en “Taps”, gran película. Hacíamos ejercicio, corríamos, pero Tom, a quien quiero mucho, él es el mejor, es muy competitivo. Mientras se filmaba “The Outsiders” boxeábamos en el pasillo del hotel en el que estábamos hospedados. Había mucha testosterona, éramos tipos de 18 años”.

Rob recordó que en aquel tiempo su físico no era para nada comparable con el de Tom Cruise. “Usábamos protectores en la cabeza y en la boca. Y literalmente nos golpeábamos muy duro. Thomas era muy fuerte, mi brazo era como el de una tubería, no había comenzado a hacer ejercicio, lucía como Karen Carpenter. Y Tom era como una bestia. Le di un golpe limpio y lo provoqué. Lo siguiente que recuerdo es que desperté en el piso, y estaba completamente noqueado. Los ojos de él estaban morados”.

Ni Lowe ni Cruise se imaginaban que esa cinta se convertiría en un clásico, y durante los descansos en el set pensaban en cómo distraerse. “Ese tipo de cosas eran las que hacíamos, como si fuera la película “Fight Club” (“El Club De La Pelea”).

Eisen también le mostró a Rob Lowe una de las famosas fotografías promocionales de “The Outsiders”, en la que aparece junto a Cruise, Estevez, Patrick Swayze, Ralph Macchio, Matt Dillon y C. Thomas Howell. El actor reveló cómo se logró que todos sonrieran a la cámara: “Creo que lo que sucedía es que teníamos que lucir bien y rudos, y obviamente no es así. Leif Garrett (otro de los miembros del elenco) estaba ahí cerca, y había un anuncio que decía que la comida sólo era para los actores. Ralph le dijo: ‘Leif, la comida sólo es para el talento’, y todos nos reímos. ¿Sabes por qué sobresalgo? ¿Quién es el único idiota que no ve a la cámara?”

