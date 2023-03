De Tom Cruise a Jennifer Lawrence: esto ganan por minuto los actores mejor pagados de Hollywood

No cabe duda que “el tiempo es oro”, y prueba de ello son las estrellas de Hollywood que aprovechan su talento y reputación para enriquecer sus billeteras con cada minuto que aparecen frente a las pantallas.

Ya sean historias de acción, romance, comedias o fantasía, las historias que se roban el corazón del público, aquí te compartimos la lista completa de los famosos mejor pagados por minuto en pantalla. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

1. Tom Cruise

Una vez más, el actor estadounidense Tom Cruise rompe récords con su trabajo en la cinta “Top Gun: Maverick”; en esta ocasión lo llevó a posicionarse como el número uno en la lista de mejor pagados por minuto en pantalla.

Y es que para volver a interpretar su personaje de “Pete ‘Maverick’ Mitchell”, el famoso habría negociado un salario que va de los 13 a 20 millones de dólares, suma a la que se sumaría un porcentaje de lo recaudado durante el estreno y promoción de la cinta. De acuerdo con Variety, el total de su salario fue de 100 millones de dólares, lo que significa que cada minuto en pantalla le representó una entrada de $885,000 dólares.

2. Jennifer Lawrence

En segundo lugar aparece la protagonista de “The Hunger Games”, Jennifer Lawrence, quien con su rol de ‘Lynsey’ en la cinta de Steven Spielberg obtuvo un salario de 12 millones de dólares por poco más de una hora en pantalla. El total de sus ganancias por minuto asciende a los $171,400 de dólares.

3.- Kate Winslet

Kate Winslet hizo su gran regreso a la pantalla grande con la cinta de James Cameron, “Avatar: The Way of Water”. Por su labor, la actriz británica tuvo un salario de 6 millones de dólares que divididos entre sus 40 minutos en pantalla dan un total de $150,000 dólares por cada sesenta segundos que sale a cuadro.

4.- Jennifer Connelly

En cuarta posición permanece Jennifer Connelly con una cantidad de $115,400 dólares por minuto en pantalla con su participación en la película “Top Gun: Maverick”. A diferencia del exorbitante pago de Cruise, la actriz fue acreedora a 3 millones de dólares por los 26 minutos que se le ve en pantalla.

5.- Sam Worthington

Siguiendo de cerca a Connelly se encuentra Sam Worthington con su regreso a “Avatar: The Way of Water” como ‘Jake Sully’ con un salario de 10 millones de dólares y un 5% de los ingresos por taquilla.

6.- Tom Hanks

Tom Hanks como el Coronel Tom Parker en "Elvis" pic.twitter.com/mXHbfiSps6 — Miss News (@MissNews5) March 28, 2023

Por su parte, la trayectoria de Tom Hanks prevaleció por encima de la de Austin Butler en la cinta biográfica de “Elvis”, ya que a pesar de no tener el papel principal, su salario fue el más alto de toda la producción con un total de 8 millones.

7.- Zoë Saldaña

La estrella de “Guardians of the Galaxy”, Zoë Saldaña, también debutó en la lista junto a su co-estrella Sam Worthington y a Kate Winslet. En su caso fue gracias a los 8 millones que obtuvo en total por “Avatar”; un promedio de $101,300 dólares por minuto.

En las posiciones 8, 9 y 10 se encuentran Lupita Nyong’o, Miles Teller y Seth Rogen con sus respectivas ganancias de $87,000, $53,000, and $50,000 por minuto en pantalla de las cintas: “Black Panther: Wakanda Forever”, “Top Gun: Maverick” y The Fabelmans.

