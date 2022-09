“Me pagan menos por tener vagina”: Jennifer Lawrence y su denuncia al machismo de Hollywood

Una nueva entrevista a Jennifer Lawrence ha surgido y resonado entre el público luego de que hiciera fuertes declaraciones sobre el machismo el Hollywood, la dura travesía que vivió para convertirse en madre, así como las diferencias políticas con su familia que la llevaron a decirles “adiós”. ¡Aquí te contamos los detalles!

Recientemente, la actriz que h encabezado cintas como “Don’t look up” y “The Hunger Games” protagonizó el famoso video de ’73 preguntas con Vogue’. Allí, comenzó por abrir su corazón con respecto al papel que acaba de recibir y que calificó como el más importante de su vida, el de mamá.

Jennifer Lawrence reveló quedó embarazada a los 20 años y “tuve un aborto espontáneo sola en Montreal”. La historia se volvería a repetir tras quedar embarazada durante el rodaje de la cinta de Netflix “Don’t Look Up” y sufrir un segundo aborto.

Durante la entrevista con la famosa revista, la ganadora del Oscar no pudo evitar hablar sobre la anulación de Roe v. Wade, el histórico fallo sobre el aborto que derogó la Corte Suprema de los Estados Unidos. “Tuve un gran embarazo. Pero cada segundo de mi vida fue diferente. Y a veces pensaba: ¿y si me obligaran a hacer esto?”.

“He intentado superarlo y realmente no puedo. Ya no puedo tratar con personas que no son políticas. Vives en los Estados Unidos. Tienes que ser político. Es demasiado terrible. La política está matando gente”, sentenció la famosa.

“Es demasiado personal para la existencia de una mujer ver a los hombres blancos debatir sobre el útero cuando no pueden encontrar un clítoris”, apuntó.

La dura crítica de Jennifer Lawrence al machismo en Hollywood

Otra de las confesiones más sonadas dentro de su entrevista con Vogue fue la dura crítica que lanzó contra la industria cinematográfica con motivo de la desigualdad de género. Afirmó que a menudo le han pagado menos que a sus coprotagonistas masculinos.

Tal fue el casó durante el año 2021, cuando recibió 5 millones de dólares menos que su coprotagonista, Leonardo DiCaprio, en la comedia de Netflix, “Don’t Look Up”.

Al respecto, Lawrence detalló que a todos los actores se les paga en exceso, pero eso no hace que la brecha salarial sea menos frustrante. “No importa cuánto haga. ¿Todavía no me van a pagar tanto como a ese tipo, por mi vagina?”, finalizó.

