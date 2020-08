Los autos ridículamente baratos que Jennifer Lawrence posee

Es exagerado decir que las celebridades son “como nosotros”. Sin embargo, algunas de las personas más ricas y famosas del mundo conducen automóviles baratos y discretos. Ya sea que realmente eviten las cosas elegantes o quieran mezclarse con el resto de las personas, hay algo entrañable en ver a un millonario conduciendo el mismo automóvil que tu hermana o tu papá.

Ese es el caso de Jennifer Lawrence, quien es ganadora del Oscar y tiene una fortuna de $130 millones, según Celebrity Net Worth.

La actriz tiene dos autos, uno de ellos es un Volkswagen Eos, que cuesta $37,000 dólares. No es que nosotros, los simples mortales, tengamos esa cantidad de dinero por ahí, pero sigue siendo mucho más barato que otros actores están acostumbrados a gastar en autos.

El segundo auto de Jennifer Lawrence es un híbrido Chevrolet Volt. Una vez más, es un automóvil bastante humilde que no supera los $39,000. Además, es ecológico, y eso siempre es una ventaja tanto para las celebridades como para la gente común. Está claro que cuando se trata de automóviles, Jennifer prefiere la comodidad al lujo y la velocidad.

#AcademyAward winner Jennifer Lawrence can be seen driving a Chevy Volt. What Chevy car would you want to be seen in? pic.twitter.com/m26KeSO8MI

— Apple Valley Chevy (@AppleValleyChev) March 29, 2013