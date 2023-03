Tom Cruise no fue a los Oscar pero sí al cumpleaños de Michael Caine

El ícono del cine británico, Michael Caine, celebró sus 90 años rodeado de sus familiares y amigos más cercanos.

Caine realizó una fiesta en el River Café de Londres junto a David Walliams y Denise Welch, pero gracias a las redes sociales se pudo conocer que otras superestrellas dijeron presente a esta fiesta.

El actor Tom Cruise, quien está en la capital británica debido a la grabación de la última entrega de “Misión Imposible”, también estuvo en la fiesta de Caine.

En una fotografía se puede ver a ambas estrellas de Hollywood en un fraterno abrazo. También, gracias a esta publicación se pudo conocer más detalles sobre la velada, como que la tarta de cumpleaños era de chocolate con un mensaje de felicitaciones al protagonista de la fiesta.

Cruise no asistió a la gala de Los Oscar de este año, presuntamente por las grabaciones de la mencionada película, aunque otros rumores apuntan que el actor no se quería encontrar a su exesposa Nicole Kidman.

Un informante dijo a The Daily Mail que “Tom no estaba ahí porque ella estaba ahí, y él no quiso un encuentro”, pero fuentes allegadas a Cruise dieron a conocer a ese mismo medio que todo se debió a problemas en su agenda de trabajo y no a un asunto de índole personal. Hasta el momento no ha habido una declaración oficial acerca de la ausencia del actor en el evento, lo cual causó sorpresa en sus fans, ya que Cruise sí acudió al almuerzo de nominados en febrero

Tom Cruise y Nicole Kidman se casaron en 1990 y se divorciaron 11 años después. En mayo de 2022 el actor recibió un homenaje en el Festival de Cannes por su larga trayectoria artística, pero fue muy comentado que durante la proyección de escenas de sus filmes “Days of thunder”, “Far and away” y “Eyes wide shut” -en los que ambos compartieron créditos- no aparecieron imágenes de la actriz.

