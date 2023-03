Diego Boneta revela por qué se cambió de apellido seis años después de iniciar su carrera

El nombre de Diego Boneta sigue sonando cada vez más fuerte a nivel internacional. Luego de participar en el reality Show “Código F.A.M.A” y después de las telenovelas “Alegrijes y Rebujos” y “Misión S.O.S.” en el 2002 se hizo aún más famoso.

Como Diego González lo conoció el público por primera vez, pero tras concluir las grabaciones del éxito “Rebelde” (entre 2004-2006) el actor decidió cambiar su primer apellido a Boneta y te traemos el porqué de esta decisión.

Su nombre real es Diego Andrés González Boneta, y el también cantante explicó que gracias a este cambio de apellido consiguió colarse en los castings de producciones de Hollywood, el mercado al que anhelaba ingresar en ese momento.

En una entrevista con el creador de contenido, Roberto Mtz, en su canal de Youtube, el actor explicó: “en años no me dieron un casting para hacer una película en México porque decían que no parecía mexicano y Carla Hool, una directora de casting, me marcó de la nada para decirme que vendría a México a fin de realizar pruebas para ‘Las Crónicas de Narnia: El Príncipe Caspian’ y entonces, fue el primero que hago en mi vida; ya después terminé haciendo más audiciones en Los Ángeles”.

En la entrevista también Boneta explicó que se sintió frustrado al principio porque por dos años y medio no pudo conseguir entrar a ninguna producción, aun viviendo en Estados Unidos y haciendo cuatro audiciones semanales, mientras tomaba clases de actuación, entre otras.

Diego Boneta empresario

Diego Boneta no se detiene cuando tiene algo en mente. Esta vez incursionó como empresario en un rubro 100% mexicano: El tequila, su nueva bebida que ya está marcando tendencia.

Se trata de Tequila Defrente, un producto que hace mucho tiempo soñó con tener y que ahora por fin se cumple para él.

Es verdad que la naturaleza comercial de Tequila Defrente es como un gusto que Diego Boneta quiso darse, para diversificar su oferta de negocios, puesto que además de actor, cantante y productor, también se desarrolla como empresario, ahora en el rubro de los licores.

La bebida fue definida como un tequila blanco, cristalino, honesto, naturalmente suave y sin aditivos.

