¿Por qué no incluyeron a Ignacio López Tarso en el ‘In Memoriam’ del Oscar 2023? Internautas reclaman en redes

En la gran noche del cine con los Premios Oscar, el primer actor Ignacio López Tarso no apareció en el “In Memoriam”, el cual es el segmento que la Academia de Ciencias y Artes de Hollywood tiene para recordar aquellas estrellas que fallecieron durante el último año.

En ediciones anteriores han aparecido otros mexicanos que son figuras del cine, como Carmen Salinas, Fernando Luján y el director Felipe Cazals.

Es por esto que los mexicanos utilizaron las redes sociales para expresar su rechaza esta situación.

Ignacio López Tarso murió el pasado 11 de marzo, a los 98 años de edad, luego de haber sido internado en un hospital por una neumonía que se fue agravando y problemas intestinales.

Loéz Tarzo fue el actor que abrió las puertas para que los mexicanos fueran vistos por primera vez por el cine de Hollywood, así lo reveló el experto en cine Julio Patán para Foro TVA.

El actor logró adaptarse a los cambios que le iba marcando la tecnología y, sin nunca renunciar al teatro, también trabajó en distintas producciones televisivas hasta acumular siete décadas de trayectoria profesional, pues ello significó un alimento para su alma.

“Mi trabajo como actor es lo que me da vida interior, es lo que me fortalece en realidad. Para mí es importante trabajar no sólo porque necesito ingresos para vivir, sino para mi espíritu“, mencionó el actor en una entrevista antigua.

Ignacio López Tarso ausente en el “In Memoriam”

Muchas especulaciones se han realizado luego de que el primer actor mexicano no apareciera en este segmento de los Premios Oscar.

Una apunta que la decisión de quiénes aparecen en el “In Memoriam” es de un comité de la Academia y los productores de la transmisión de estos premios no pueden realizar alguna modificación.

Presuntamente, ese segmento fue definido hace varias semanas antes de la premiación, quedando ya estipulados las 40 personas que aparecerían en ella, siendo trabajadores de la industria, como actores, directores, fotógrafos, diseñadores y más.

Reacciones

“Qué falta de respeto a la primera película mexicana que estuvo compitiendo ahí”, “Te quiero mucho Ignacio López Tarso, aunque no hayas salido en el #InMemoriam”, y muchos más.

Los mexicanos cuando vieron que no apareció Ignacio López Tarso en el #Inmemoriam de los #Oscars pic.twitter.com/3Go29RU8oI— Simpsonito (@SoySimpsonito) March 13, 2023

Alguien más esperaba ver a Ignacio López Tarso en el 'In Memoriam' de los #Oscars?? pic.twitter.com/Vf24c3iIkT— MARTX 🏀 (@EdMartxMX) March 13, 2023

Wey, en qué momento se le ocurrió a los #Oscars no poner a una leyenda como López Tarso en el In Memoriam. Que falta de respeto al protagonista de la primera película mexicana que estuvo compitiendo ahí. pic.twitter.com/gLUZre4MEY— Manu Ríos (@JosManu31) March 13, 2023

