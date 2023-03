“La Opinión Hoy”: “Everything, everywhere, all at once”, la gran ganadora de los Premios Oscar

Una noche mágica fue lo que se vivió en el Dolby Theatre por la edición número 95 de los Premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y en “La Opinión Hoy” le traemos un asiento en primera fila, porque Rafael Cores, Director Ejecutivo estuvo presente en la esperada ceremonia y nos trae muchos detalles:

“El elenco de ‘Everything, everywhere, all at once’ lo ganaron casi todo, llevándose siete Oscar para esta película que se ha conectado con la Academia”, detalló Cores.

La película ganó: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guion Original y Mejor Montaje.

También, Cores alegó que las películas realmente taquilleras como “Avatar: The Way of Water” y “Top Gun: Maverick” solo recibieron una estatuilla cada una, “pareciera que la Academia le dio la espalda a estas películas”, catalogó.

A su vez, James Cameron y Tom Cruise, figuras importantes de estas dos películas no estuvieron presentes en esta importante velada.

El mexicano Guillermo del Toro ganó el Óscar

El primer premio de la noche fue para Guillermo del Toro con su interpretación del clásico italiano “Pinocchio” que ganó en la categoría de Mejor Película Animada, llevándose a casa el mexicano su tercera estatuilla de estos premios a lo largo de su carrera.

El director Guillermo del Toro, ganador del premio a la Mejor Película Animada por “Pinocho de Guillermo del Toro”, se ve entre bastidores durante la 95.a Entrega Anual de los Premios de la Academia el 12 de marzo de 2023 en Hollywood, California. (Richard Harbaugh/A.M.P.A.S. via Getty Images)

Durante su discurso al recibir el premio, Guillermo nuevamente alzó su voz para revalorizar en la industria la animación: “La animación no es un género. La animación es cine. La animación está lista para ser llevada al siguiente nivel. Ayúdennos a mantener a la animación en la conversación”.

También, le dedicó este premio a su familia.

Reencuentro

La noche estuvo también marcada por Ke Huy Quan, quien ganó el premio a Mejor Actor de Reparto y señaló que su historia era el “verdadero sueño americano”.

El actor, que actualmente tiene 51 años, actúo en la icónica película de “Indiana Jones and the Temple of Doom” y “The Goonies” cuando tan solo tenía 10 años, pero luego salió del radar de Hollywood, es por ello que al regresar a la gran pantalla y ganar tan preciado premio llorara en el escenario al recibirlo.

“Mamá, acabo de ganar un óscar”, dijo el actor encima del escenario.

El actor estadounidense-vietnamita Ke Huy Quan, ganador del Oscar al Mejor Actor de Reparto por “Everything Everywhere All at Once” asiste a la fiesta de los Oscar 95 de Vanity Fair en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas en Beverly Hills, California, el 12 de marzo de 2023. (MICHAEL TRAN/AFP via Getty Images)

