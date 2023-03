Premios Oscar 2023: 4 datos curiosos e interesantes de la entrega de este año

Estos últimos 12 meses han sido muy noticiosos en Hollywood y por eso te traemos 5 datos curiosos, entre las que hay raras coincidencias y lo que serían nuevos récords que se podrían romper entre los nominados de este año en los Premios Oscar.

1.- “Sin novedad en el frente” ya fue galardonada con el Oscar a la mejor película

Hace casi un siglo, la adaptación de 1930 de la novela de Erich Maria Remarque se llevó la más codiciada estatuilla de la noche.

En la versión de Netflix es una nueva adaptación del libro y no una reposición o continuación de la película anterior.

Felix Kammerer y Daniel Brühl asisten al evento All Quiet On The Western Front LA Tastemaker de Netflix en NeueHouse Hollywood el 2 de diciembre de 2022. (Vivien Killilea/Getty Images for Netflix)

Esto ya se ha visto en otras ediciones de los premios: “Motín a Bordo” (Mutiny on the Bounty) en 1935 y 1962 y “West Side Stoy” en 1961 y 2021.

2.- 144 minutos es el promedio de la duración de las nominadas a la mejor película de este año

La duración de las películas nominadas para este 2023 van desde la relativamente corta como “Ellas hablan”(Women Talking) de 1 hora y 44 minutos, hasta la icónica y maratónica “Avatar: el camino del agua” (Avatar: The Way of the Water) de 3 horas y 12 minutos.

Aunque, la duración de la película no significa su victoria, por ejemplo, en 1955 ganó “Marty” que dura 1 hora y 30 minutos, además de “Casablanca” que ganó en 1942 y es de 1 hora y 42 minutos.

3.- Las coprotagonistas de “Entre ellas” interpretaron el mismo papel en otra película

Rooney Mara y Claire Foy, que participan en la película “Ellas hablan” de Sarah Polley (nominada a mejor película), interpretaron el mismo papel estelar de dos iteraciones de “La chica con el dragón tatuado”.

La adaptación en inglés de 2011 de la exitosa novela de Stieg Larsson tuvo a Mara en el papel titular con Daniel Craig (ex James Bond) de coprotagonista.

Siete años después, Foy asumió el mismo papel en “La chica en la telaraña” (The Girl in the Spider’s Web), la cuarta novela de la serie, que fue escrita por David Lagercrantz tras la muerte de Larsson.

4.- Angela Bassett se convierte en la primera persona nominada por actuar en una película de Marvel

Angela Bassett interpretó a la reina Ramonda en la película “Pantera Negra: Wakanda por siempre” lo que le hizo ganar una nominación a mejor actriz de reparto.

Si logra llevarse la estatuilla pasaría a la historia, ya que nunca los Oscar han otorgado un premio a una interpretación de un personaje de cómics.

La actriz estadounidense Angela Bassett en el estreno mundial de “Black Panther: Wakanda Forever” de Marvel Studios en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 26 de octubre de 2022. (VALERIE MACON/AFP via Getty Images)

