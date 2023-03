Premios Oscar 2023: los mejores memes que dejó la ceremonia

La noche de los Premios Oscar es muy esperada a conocer a los ganadores de la estatuilla que honra a lo mejor del cine cada año. En la alfombra roja y la ceremonia siempre ocurren momentos que marcan cada edición y que los internautas no dejan pasar por alto creando memes y este 2023 no fue la excepción.

En la edición 95 de los Oscar, uno de los momentos meme más compartidos fue una cara del actor Andrew Garfield en la que las cámaras lo captaron haciendo una mueca muy graciosa al comienzo de la gala; de esto hay foto y video.

En las redes sociales, varios internautas agradecieron al actor por haber regalado una cara de meme que podrán utilizar en diversas oportunidades. Otros recordaron que Garfield ya fue un meme en la ceremonia de 2022 cuando las cámaras lo captaron enviando un mensaje de texto con su celular luego de la bofetada de Will Smith a Chris Rock.

La carita de Andrew Garfield después de que le dijeran que Spiderman Man estaba en los Oscars pic.twitter.com/o4jJdV6zxm — Indie 505 (@Indie5051) March 13, 2023

this is such a good reaction meme #Oscars pic.twitter.com/XfMPUktt3C— mary (@kirbiscuits) March 13, 2023

Andrew Garfield being the Oscars meme for the 2nd year #Oscar pic.twitter.com/RKuLw1dbIa— I’m not the werewolf (@PadaleckixSofer) March 13, 2023

Otro momento que sirvió para bromas fue el protagonizado por la actriz Angela Bassett, al mostrarse muy seria cuando escuchó que Jamie Lee Curtis ganó la estatuilla a ‘Mejor Actriz de Reparto’, en la que ella también estaba nominada. Varios internautas aseguraban que la cara de ellos era la misma que tenía Basett criticando el resultado.

Por su parte, la efusiva reacción de Jamie Lee cuando la nombraron también fue meme. Todos pusimos la misma cara que Angela Bassett 🥺 #Oscars2023 pic.twitter.com/41TBOjdTyo— Codzito 🦩 (@gcasango) March 13, 2023 Me on my way to steal Jamie Lee Curtis’ Oscar to give to Angela Bassett #oscars pic.twitter.com/Z1jsoUxsur— BLACK LIVES MATTER (@willowhalliwell) March 13, 2023 Me stealing the oscar to give it to Angela Bassett #oscars pic.twitter.com/KfkLUJo0h9— ♈︎ (@bvbhive) March 13, 2023

Lady Gaga no pasó por alto en estos Oscar. En el internet rápidamente se hizo viral el momento en que la cantante y actriz caminaba con rostro serio y pareciendo toda una reina, pero al ver caer a un fotógrafo que pasó por su lado corrió a ayudarle sin dudarlo. UNA REINA ATENTA.



Uno de los fotógrafos sufrió un accidente y LADY GAGA fue de las primeras personas en ayudarlo.



Estos gestos la hacen grande 🖤✨ #Oscarspic.twitter.com/6wNutWX8jR— Carla ❁ (@shannonlada) March 13, 2023 Este video de @ladygaga se va a hacer viral… mirá lo que sucede al final 🙌🏼❤️👏🏻 #Oscars pic.twitter.com/dbLxPX3EjA— JaviPonzo (@JaviPonzo) March 13, 2023

Gaga que acostumbra a llamar la atención y ser meme con sus atuendos extravagantes en los premios a los que asiste, esta vez para subirse al escenario de los Oscar a cantar el tema de Top Gun – Mavericken, usó unos jeans y una franela que algunos aplaudieron, pero no dejaron de hacer bromas. Hoy a último momento decidió cantar en los #Oscars

Usa lo que quieras Lady Gaga. pic.twitter.com/yLZi5Bn9rv— Nicolas Rios (@srdemiCartelera) March 13, 2023 La vida imita al arte #Oscars #LadyGaga pic.twitter.com/wZ5SS5liUY— BuzzFeed Latam (@BuzzFeedLATAM) March 13, 2023 Queremos más de esto: Lady Gaga anoche en la gala de los Oscars 2023 en jeans (vaqueros) y franela cantando el tema de Top Gun – Maverick



Menos trajes estrafalarios, brillantes y shows innecesarios, más música y talento de verdad 🔥#Oscars #Oscars2023 pic.twitter.com/Upx5tGndZz— Alejandro Suárez Basso (@AlejandroSBasso) March 13, 2023

En la ceremonia, la comedia “Todo a la vez en todas partes” (Everytthing Everywhere All at Once) arrasó llevándose siete estatuillas doradas, entre ellas: ‘Mejor Película’, ‘Mejor Dirección’ para Daniel Kwan y Daniel Scheinert, y ‘Mejor Actriz’ para la actriz de origen chino Michelle Yeoh, quien se convirtió en la primera actriz asiática de la historia en alzar el galardón en Hollywood.

***

