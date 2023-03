Oscars 2023: “Everything, Everywhere, All at Once” gana 7 oscars en una noche sin grandes sorpresas

LOS ÁNGELES – “Everything, Everywhere, All at Once” lo ganó todo, en todas partes, al mismo tiempo.

Bueno, casi todo.

Era la favorita y se cumplió el pronóstico. Arrancó la noche con 11 nominaciones y se llevó 7 estatuillas doradas, incluidos los oscars principales: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guion Original y Mejor Montaje.

“Señoras, nunca permitan que les digan que su mejor momento ya ha pasado”, reclamó Michelle Yeoh, primera mujer asiática en ganar Mejor Actriz en unos Premios Óscar, en su discurso de agradecimiento.

Jimmy Kimmel presentó la ceremonia por tercera vez y arrancó risas y aplausos desde el primer minuto, cuando apareció con un paracaídas como si se hubiera lanzado desde un avión caza pilotado por Tom Cruise como en “Top Gun: Maverick”. Inevitablemente, su monólogo introductorio mencionó la “seguridad” del presentador, en referencia a la agresión que recibió el año pasado Chris Rock a manos de Will Smith.

El primer premio que se entregó fue para Guillermo del Toro por “Pinocchio” en la categoría a Mejor Película Animada. Pero inmediatamente después empezaron a caer las estatuillas del lado de “Everything, Everywhere”.

Ke Huy Quan, Mejor Actor de Reparto, aseguró, llorando, que su historia era el “verdadero sueño americano”. El actor de 51 años apareció cuando era un niño en películas como “Indiana Jones and the Temple of Doom” y “The Goonies”, pero luego prácticamente desapareció y llegó a plantearse dejar el cine, lo que recordó esta noche antes de gritar: “Mamá, acabo de ganar un óscar”.

Jamie Lee Curtis, ganadora a Mejor Actriz de Reparto por el mismo film, también recordó a sus progenitores, Tony Curtis y Janet Leigh, actores de la época dorada de Hollywood que nunca ganaron un óscar aunque sí fueron nominados. Curtis, que durante su carrera ha actuado en “películas de género” –sobre todo de terror– dedicó también su premio a los cientos de millones de espectadores de sus películas: “¡Hemos ganado un óscar!”.

El único de los premios actorales que no fue para el elenco de “Everything, Everywhere” fue el de Mejor Actor, que recayó en un emocionado Brendan Fraser por su interpretación de un padre con obesidad mórbida que trata de reconectar con su hija en “The Whale”. En su discurso, Fraser agradeció al director Darren Aronofsky por haberle dado la oportunidad de revivir su carrera.

Noche histórica para Alemania e India

La excelente factura de “All Quiet on the Western Front”, film alemán pacifista que nos sitúa en las trincheras de la I Guerra Mundial, basado en la novela del mismo nombre de Erich Maria Remarque en 1929, le hizo merecedor de cuatro galardones: Mejor Película Internacional, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción y Mejor Banda Sonora Original.

Por su parte, la canción Naatu Naatu de “RRR” regaló a Bollywood, la industria del cine en la India, su primer óscar.

Otro momento significativo de la noche fue el discurso de Daniel Roher, director de “Navalny”, que se llevó el premio a Mejor Documental. La cinta se centra en la figura de Alexei Navalny, líder de la oposición en Rusia que está preso en Moscú. Su esposa y su hija subieron al escenario y la primera dedicó un emotivo mensaje a su marido.

El público y la Academia, dos mundos diferentes

Como ya es habitual los últimos años, las películas más taquilleras no triunfan en los premios de la Academia del Cine.

“Avatar: The Way of Water”, la película que más ha recaudado el último año, sólo logró un premio a Mejores Efectos Visuales. Su director, James Cameron, que tiene tres de los cuatro títulos más taquilleros de la historia, ni siquiera acudió a la gala.

Y “Top Gun: Maverick”, otro éxito de público que estaba nominada a seis premios, se llevó únicamente el óscar a Mejor Sonido. Su protagonista y uno de sus productores, Tom Cruise, fue el gran ausente de la noche.

