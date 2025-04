¡Increíble! Un simple cambio arregla el error HUENEME NEGEV de Call of Duty Warzone en segundos

El error HUENEME NEGEV en Call of Duty Warzone es un fallo de red que aparece al intentar iniciar el juego, impidiendo la conexión con los servidores de Activision. El mensaje que acompaña este error es “Networking Failed to Start”, lo que indica que el cliente del juego no logra establecer comunicación con los servidores online. Este problema es común en consolas como PS5 y Xbox Series X|S, afectando especialmente a los jugadores que intentan acceder al modo Battle Royale de Warzone.

Se trata de un bug bastante frustrante porque puede aparecer incluso cuando el usuario cuenta con una conexión a Internet estable y funcional para otros servicios o juegos. Es decir, aunque tu consola esté correctamente conectada a la red, el error HUENEME NEGEV te bloqueará el acceso a las partidas multijugador.

¿Por qué aparece el error HUENEME NEGEV?

Este error puede estar relacionado con múltiples factores. Algunos de los más comunes incluyen:

– Problemas de red local, como conflictos de IP o una señal WiFi débil.

– Incompatibilidades con el tipo de NAT (Network Address Translation), lo que impide que el juego establezca correctamente las conexiones necesarias.

– Errores temporales en los servidores de Activision, que aunque no se comuniquen oficialmente, pueden provocar interrupciones.

– Configuraciones específicas del router o del firewall que bloquean el tráfico de red necesario para el funcionamiento de Warzone.

En muchos casos, el problema no tiene que ver con la calidad del Internet como tal, sino con la forma en que se establece la conexión entre la consola y los servidores del juego.

¿A qué plataformas afecta este bug?

El error HUENEME NEGEV ha sido reportado tanto por usuarios de PlayStation 5 como de Xbox Series X|S, aunque también puede ocurrir en consolas de generación anterior. No es exclusivo de una marca o dispositivo en particular, lo que sugiere que se trata de un fallo en la infraestructura de red del propio juego o en cómo éste maneja ciertas configuraciones de red domésticas.

Cómo solucionar el error HUENEME NEGEV en Warzone

1. Cambia de conexión WiFi a cable Ethernet

La solución más efectiva y reportada por la comunidad es cambiar de una conexión inalámbrica a una física, es decir, utilizar un cable Ethernet conectado directamente al router. Al hacer esto, muchos usuarios indican que el error desaparece por completo y pueden conectarse sin inconvenientes.

Esto se debe a que las conexiones por cable ofrecen mayor estabilidad, menor latencia y menos interferencias, condiciones ideales para juegos online como Warzone. En cambio, las conexiones WiFi son más susceptibles a interrupciones, sobre todo en hogares con muchas redes activas o paredes gruesas.

2. Reinicia tu router y tu consola

Otra solución común es reiniciar tanto el router como la consola. Apaga ambos dispositivos, espera al menos 15 segundos y vuelve a encenderlos. A veces, este simple paso resuelve conflictos temporales en la red que pueden estar generando el error.

3. Revisa la NAT y la configuración del router

Tener un tipo de NAT “estricta” puede ser un obstáculo para jugar en línea. Asegúrate de que tu configuración de red permita una NAT abierta (o al menos moderada). Puedes lograrlo activando UPnP (Universal Plug and Play) en tu router o abriendo manualmente los puertos necesarios para Call of Duty.

4. Desactiva el firewall o antivirus si estás en PC

En caso de que estés jugando desde una PC, prueba desactivar temporalmente tu firewall o software antivirus, ya que algunos programas de seguridad pueden bloquear la conexión del juego con los servidores. Eso sí, asegúrate de volver a activarlos una vez compruebes si ese era el origen del problema.

El error HUENEME NEGEV es un bug molesto pero no permanente, y en la mayoría de los casos tiene solución si se realizan los ajustes necesarios en la red o la configuración del sistema. Con una conexión física mediante cable, las probabilidades de que reaparezca se reducen notablemente.

