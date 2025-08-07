“Qué el presidente del América se deje de decir bobadas”: acusa el agente de Brian Rodríguez

Nuevamente la situación contractual de Brian Rodríguez con el América se ha puesto en un punto de intolerancia en virtud de que el agente del delantero uruguayo, Edgardo Lasalvia tuvo fuertes comentarios contra Santiago Baños, presidente de las Águilas, al que instó a dejar de decir bobadas.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV (no Apple TV+)

Dicho empresario que maneja todo lo relacionado con los contratos de Brian asumió esta belicosa postura al considerar que el dirigente americanista asume muchos pretextos para aceptar una oferta del equipo catarí Al-Rayyan, ofrecimiento que en la cancha de las Águilas se encuentra en punto muerto.

"Que el presidente de América se deje de bobadas" "Se piensa que es el dueño del mundo"

— Edgardo Lasalvia, representante de Brian Rodríguez pic.twitter.com/mxKsgQgshy — Akyanyme (@akyanyme) August 7, 2025

La razón del enojo de la gente que asesora al delantero sudamericano es que el directivo del América no ha respondido a los ofrecimientos del club árabe que rondan los 10 millones de dólares, cuando el América exige según datos extraoficiales 12 millones.

Por esa razón, Lasalvia al ser entrevista en el podcast Fuera de Juego de Carve Deportiva generó esa terminología para definir la actitud de Baños en la negociación con Brian Rodríguez: “Entre hoy y mañana se define. (Solo falta) que el presidente de América se deje de bobadas. Para mí, América no cuidó a Brian en su momento. No han sido muy claros. Yo ya arreglé su contrato si se da su salida, el resto es entre clubes. Si se queda en América, es feliz también”, destacó el empresario.

Lasalvia también expuso que las cifras que ofrecen los qataríes es real y que representa algo muy atractivo para el América, pero que tampoco se puede ignorar que en medio año más el jugador quede libre y pueda firmar con cualquier equipo sin darle un peso al cuadro americanista, empero el representante aseguró que su filosofía de trabajo es siempre dejar un beneficio económico para los clubes que tuvieron contratados a sus jugadores.

“(Quieren) más plata. En cinco meses, Brian se puede ir libre, ya puede firmar un precontrato. Diez millones (de dólares) libres tendrían de esta venta. Serían diez millones versus cero. Nosotros no nos vamos libres de ningún lado, por lo general, pero la situación en América es diferente porque Santiago Baños no ha sido claro”, agregó Lasalvia.

El agente de Brian, un dolor de cabeza

Edgardo Lasalvia volvió a manifestar públicamente el interés que tiene por sacar a Brian Rodríguez de América; ahora alzó la voz en contra de la presidencia del club.



“Que el presidente del América se deje de bobadas”.



“Yo ya arreglé el contrato del jugador y solo falta el tema… pic.twitter.com/QSqopBv7bq — Víctor Díaz (@v_ddiaz) August 7, 2025

No es la primera ocasión que el agente de Brian Rodríguez tiene roces con la directiva del América, sino que en un par de ocasiones y en busca de mejorar las condiciones económicas del jugador cuando adquirió el protagonismo que buscaban las Águilas, quiso reestructurar el contrato de su representado, pero se encontró con la negativa de los directivos americanistas.

Después quiso ofrecer una ampliación del contrato por cuatro años más, pero el América puso en la balanza el rendimiento del jugador, su edad y el hecho de atarse a un contrato a largo plazo, con lo cual no estuvo de acuerdo y fue donde hubo un punto de quiebre para que ahora las negociaciones para ir a Qatar estén detenidas y en un pasado reciente también se haya desechado una oferta del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS).

Seguir leyendo: