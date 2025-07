Aldo de Nigris revela que estuvo a punto de agarrarse a golpes con Santiago Baños

Muchas veces dentro de un equipo de fútbol las diferencias de carácter pueden ser muy fuertes y las relaciones personales se mantienen con pinzas. Precisamente dentro de ese ambiente de competencia , tanto Aldo de Nigris como Santiago Baños estuvieron a punto de liarse a golpes.

Ambos exfutbolistas fueron compañeros los Tigres de la UANL y desde ahí la relación entre ambos siempre fue con pinzas, al grado que después de más de 18 años de haber compartido vestidor, el ahora Director de Cultura Física y Deportes del municipio de Monterrey, lo recuerda como si fuera ayer para admitir que no se soportaban desde esa ocasión.

QUE RICO SERÍA QUE DE NIGRIS LE METIERA UNO PUT4Z0S A BAÑOS.



SERÍA EL SUEÑO DE TODO EL AMERICANISMO. 🙏🙏 pic.twitter.com/ldAEhGdPSL — JEYCY💙💛👉🦅👈🇲🇽 (@jecy85) July 23, 2025

Esas diferencias quedaron pendientes y años después, cuando el exdelantero de Tigres, Rayados y Chivas, fue auxiliar de Antonio Mohamed y Javier Aguirre en los Rayados, tuvo varios cruces con Baños como directivo del América y uno de los cuales fue dado a conocer por el ahora político en el Municipio de Monterrey.

De esta forma, en el pódcast que realiza junto con Miguel Layún y Marc Crosas, llamado “We Are Brave”, De Nigris recordó el bélico cruce que tuvo con Baños desde su función de auxiliar técnico y el americanista como directivo en un diálogo con Layún.

“Aplaudo al América, porque Baños no me cae tan bien, la verdad lo digo. Incluso una vez yo como auxiliar y el cómo directivo, vio el caballo y se hizo para atrás, pero hay que reconocer que lo está haciendo muy bien”.

En el relato intervino Layún quien cuestionó a De Nigris si se echaría un round de box con Baños, en donde su favorito sería el dirigente de las Águilas: “Si tuvieran que echarse un round de box yo meto las manos al fuego por Santiago Baños”.

La respuesta de Aldo no se hizo esperar y expuso que: “No, no, no tiene chance”, a lo cual Layún intervino de nueva cuenta para señalar que: “la velada del año, quiero a Santiago Baños contra Aldo de Nigris”.

Fue entonces que participó Marc Crosas y expuso que el round fuera con él y De Nigris le reviró que no era rival.

Bajo ese panorama, el programa sirvió para revelar estas diferencias que suceden y que muchas veces demuestran que no todo lo que brilla es oro o que la familia futbolística no existe en realidad, pues al final es una competencia.