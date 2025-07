Monterrey con más problemas por parranda de dos jugadores

Los Rayados de Monterrey no solo están lidiando con los ajustes que representó la primera derrota del torneo Apertura 2025 a manos del Pachuca 3-0, sino con las versiones que salieron a la luz pública sobre dos jugadores que no viajaron a la capital tuza y se fueron de parranda para salir demasiado “enfiestados”

No obstante los nombres de dichos jugadores no se dieron a conocer, pero de acuerdo a versiones extraoficiales manejadas por la prensa regiomontana, uno de ellos sería el colombiano Nelson Deossa, quien tuvo un gran Mundial de Clubes, pero que al no poder jugar contra Pachuca, decidió agarrar la fiesta y salir a divertirse al grado de abusar de las bebidas alcohólicas, pues varios testigos aseguran que el colombiano salió del antro hasta las “chanclas”.

Deossa se hizo acompañar de un joven integrante de la escuadra de La Pandilla, que comanda el español Domènec Torrent y donde ambos le dieron rienda suelta a la diversión, mientras sus compañeros de equipo se encontraban concentrados en un hotel de Pachuca para debutar en el torneo Apertura 2025.

Quizá el asunto no sea tan grave, sobre todo porque fueron jugadores que no aparecieron en la lista de convocados, pero la derrota con Pachuca de 3-0 avivó la polémica en este tema, sobre todo después de que el locutor regiomontano Willie González, durante el programa ‘La Hora de Willie’ en RG La Deportiva, dio a conocer que dos futbolistas, uno titular y uno suplente, se pasaron de copas en un antro.

“Dos jugadores del Monterrey, un titular y un suplente, mexicano y otro extranjero, hasta las ‘manitas’, hasta las ‘chanclas’ de un antro; sí digo ‘ah caray’, estás lesionado, la gente te quiere, fuiste relevante en el Mundial de Clubes y ahora resulta ser que te pones hasta las ‘manitas”, dijo el popular reportero.

Willie dio a conocer que los hechos ocurrieron el sábado pasado, 24 horas antes del duelo en el que Rayados cayó por goleada ante los Tuzos del Pachuca y la molestia del comunicador y de gran parte de sus radioescuchas mostraron su malestar por la indignación de estos dos jugadores, entre ellos, el colombiano Nelson Deossa.

Especulaciones sobre los involucrados

Lo cierto es que dentro de las versiones que se han manejado, la realidad es que todo se presta a especulaciones, pues no se han dado a conocer las identidades de los dos jugadores, pero aun así se dieron pistas sobre quienes serán en realidad y en este caso se asegura que uno de ellos tuvo destellos de alto rendimiento en el pasado Mundial de Clubes, que se trata de un extranjero y que sabe que Monterrey aceptará negociarlo al extranjero, pero no por eso tiene la libertad de comportarse de esta manera.

