Brian Rodríguez habría complicado su renovación con el América por culpa de su representante

Brian Rodríguez parece estar más lejos de una renovación con el América que alargar su estancia a las Águilas y la peor noticia para el cuadro de Coapa, es que su salida podría ser gratis si es que no se genera un arreglo antes del mes de diciembre.

La razón de la relación poco amistosa entre el jugador uruguayo y los directivos del América es la negociación con el representante del delantero, Edgardo Lasalvia, quien en muchas ocasiones ha tenido problemas con otros equipos que se han quejado de sus formas para presionar a los equipos a firmar a sus representados

Ahora con el América no ha sido la excepción, pues mientras para la opinión pública, Lasalvia asegura que es el cuadro americanista que se niega a aceptar un nuevo arreglo acorde a los méritos deportivos que ha acumulado el jugador en la delantera del equipo de Coapa.

Además, el agente de jugadores resaltó que el América no ha aceptado ofertas del Inter Miami, Santos de Brasil y del equipo Al-Rayyan de Qatar, la realidad es que La Opinión, puede asegurar por versiones dignas de todo crédito cercanas al círculo americanista, es que el único ofrecimiento proviene de la Liga de Qatar por siete millones de dólares, cantidad que se le hace muy baja cotización para un jugador que actualmente milita en la selección de su país y que el pasado miércoles disputó el juego de estrellas 2025 entre la Major League Soccer y la Liga MX.

Resentimiento por el asunto del “Cabecita” Rodríguez

Por lo pronto, en el programa de ESPN denominado Jorge Ramos y su banda, el representante de “Rayito” Rodríguez explicó como se encuentra el panorama del delantero del América: “Él tiene contrato hasta junio del 2026, por eso yo como su representante y amigo gestiono algunas salidas porque no tengo alguna opción para renovar con América”.

Y añadió con conocimiento de causa que: “América nunca me pasó ninguna opción de renovación. De hecho, yo viajé al DF, me junté con el presidente Santiago Baños, quien muy cordialmente me atendió, hablamos de montos y ofertas, de hecho, llegó una oferta de Santos insuficiente, llegó otra de Inter Miami que también ellos dijeron que era insuficiente”.

“O América deseja em torno de 8 a 10 milhões de dólares”



Vale a pena pagar essa grana no Brian Rodriguez não?



Quase parou no Vasco início do ano pic.twitter.com/gkSqDu3FCY — FluResenha (@resenhaflutt) July 25, 2025

Para finalizar expuso que: Los clubes, obviamente, al estar a un año del vencimiento del contrato, las cifras que ofrecen no son las que hoy capaz América espera, que se hablan de 8 o 10 millones de dólares y a 12 meses del fin del contrato, es muy complicado que un club ponga ese dinero. No obstante, Al-Rayyan de Qatar, sí ofreció 7 millones de dólares y América volvió a desestimar la oferta”

Seguir leyendo:

– André Jardine reconoce que Brian Rodríguez, autor de un doblete a Xolos, podría salir del club

– América se estrenó en el Apertura 2025 a costa de Xolos Tijuana: 3-1

– En el América advierten que varios jugadores están en la cuerda floja