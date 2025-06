En el América advierten que varios jugadores están en la cuerda floja

En el alto mando del América no cayeron nada bien los fracasos en la Liga MX vs. Toluca y en el duelo eliminatorio para el Mundial de Clubes vs. LAFC, por lo cual su alto mando en la voz del director deportivo Santiago Baños reconoció que varios jugadores quedaron a deber y su continuidad está en duda.

En entrevista para TUDN, el dirigente destacó que el asunto no es para cortarse las venas, pero si para hacer un análisis severo de las causas que derivaron en quedarse sin el tetracampeonato al perder con el Toluca en la final de la Liga MX y en el golpe más severo sin el boleto en el Mundial de Clubes al ser superados por el LAFC.

Escuchen a Santiago Baños: “Hay jugadores que han quedado a deber, hay zonas en la cancha que debemos mejorar y vamos por dos o tres refuerzos en el América”💣🦅🚨



Inclusive Baños está consciente de que la reingeniería debe ser severa y sin tomar en cuenta sentimentalismos, pues se trata del futuro del equipo más controvertido y polémico de la Liga MX, en donde si no lo apoyas, el resto los odia y esperan que vuelvan a fracasar.

“Hoy hay jugadores que creemos han quedado a deber con sus actuaciones y hay partes de la cancha que creemos, debemos reforzar y se hace un análisis y vemos los candidatos.Estamos viendo a dos, tres jugadores para que vengan a reforzar para el siguiente torneo”.

Obviamente, no voy a decir ni posiciones ni nombres, luego traban el tema de las negociaciones, pero si creemos que tenemos que tener dos o tres refuerzos para el próximo torneo”, dijo Baños, quien de golpe y porrazo volvió a estar en el cadalso de las críticas después de que hace dos semanas todo mundo lo elogiaba y daba por hecho que América sería tetracampeón histórico y competidor en el Mundial de Clubes.

En el aire las altas y las bajas para el Apertura 2026

Hasta el momento la directiva encabezada por Emilio Azcárraga, Santiago Baños, Héctor González Iñarritu y Diego Ramírez, analizan cuáles podrían ser las variantes del equipo, tomando en cuenta que los principales jugadores para salir de la organización azulcrema son el defensa Néstor Araujo, el mediocampista chileno Diego Valdés y el delantero neerlandés Javairo Dilrosun, quienes tuvieron un rendimiento abajo de lo presupuestado.

En el caso de los tres jugadores se habla de que Araujo puede regresar a Santos Laguna o ir al Puebla, mientras que Diego Valdés iría al Fortaleza de Brasil y Dilrosun, están tratando de encontrarle acomodo en algún equipo de la Liga MX, donde las Águilas pagarían la mitad del salario del jugador europeo.

Pero a la par de estas bajas, existen versiones que aseguran que la columna vertebral, con los uruguayos Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez, así como el español Álvaro Fidalgo, están buscando salir del América, pero hasta el momento no hay nada confirmado.

De Cáceres se habla de una oferta del Calcio italiano, pero nada confirmado, mientras que con Fidalgo hay interés de equipos españoles, pero él desea permanecer en México para tratar de concretar una opción en la selección nacional y participar en el próximo mundial 2026.

Mientras que el llamado “Rayito” Rodríguez podría ir al Valencia de España o al Inter Miami en la Major League Soccer (MLS), pero hasta el momento no hay nada confirmado, más que se están sondeando las opciones.

Por lo pronto la cúpula directiva del América se reunió en las instalaciones de Coapa donde se dieron cita el dueño Emilio Azcárraga Jean, Héctor González Iñarritu, Santiago Baños y Diego Ramírez, para seguir analizando el futuro de las Águilas, después de los dos duros golpes de hace unos días en el fútbol de México.

