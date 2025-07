Henry Martín asusta al americanismo con misterioso mensaje

Henry Martín puso los pelos de punta a los aficionados del América por unos instantes al publicar en forma conjunta con el cuadro americanista un mensaje en donde anunciaba el fin de un ciclo como delantero de las Águilas, lo cual generó alarma entre el americanismo, pero el asunto no pasó a mayores.

La razón del anuncio fue simple y es que todo se trató de un cambio de número en los dorsales que tendrá el artillero americanista y en donde a lo largo de su trayectoria en el cuadro de Coapa usó el 21 y ahora todo indica que mudará al 9 como sería algo lógico para un centro delantero.

Los cambios son inevitables y necesarios. Tarde o temprano llegan y sirven para crecer.



¡Gracias por tanto tiempo juntos, 21! 🫶 pic.twitter.com/XgmXmCG3Su — Club América (@ClubAmerica) July 9, 2025

Lo cierto es que el América quiso jugar con la imaginación de los seguidores azulcremas, pero al final generó confusión, pues la mayoría pensó que la serie de lesiones que ha tenido a lo largo del último año provocaría que la directiva le diera las gracias y apostar por un nuevo eje de ataque.

En dicho video, Henry Martín planteó el fin de un ciclo a través de las distintas cuentas de las Águilas en redes sociales con las cuales trató de jugar con la imaginación de los azulcremas, pero los llamados integrantes del americanismo se alarmaron por esta noticia.

Más cerca de lo que parece. Está entre nosotros. 9️⃣🔝 pic.twitter.com/EyHALkQnb5 — Club América (@ClubAmerica) July 10, 2025

Dicho mensaje dijo lo siguiente: “Afición americanista, muchas gracias por estos ocho años, todo lo que hemos logrado y conseguido juntos. Los cambios son inevitables y necesarios. Tarde o temprano llegan y sirven para crecer. ¡Gracias por tanto tiempo juntos, 21!”.

Campaña publicitaria

Al final de cuentas este extraño mensaje fue parte de una campaña publicitaria para resaltar el cambio de número que realizará el delantero yucateco al dejar atrás el número 21 y mudar al 9, con lo cual busca potenciar su rendimiento en el torneo Clausura 2025 con la intención de luchar por un sitio en la selección de México que participará en el Mundial.

No jugará contra FC Juárez



Pero la mala noticia para Henry Martín es que no podrá iniciar el torneo Apertura 2025 contra FC Juárez en virtud de que sigue realizando trabajo diferenciado del plantel de las Águilas debido a un problema de tendinitis que no lo dejó estar tranquilo en el torneo pasado donde no apareció en doce juegos.

¡Con la grandeza y el porte de un verdadero Capitán!



Que el cambio de número te traiga mucha gloria y éxito, Henry 🫡 pic.twitter.com/U0s0KYQ0FC — Club América (@ClubAmerica) July 10, 2025

El meollo del asunto es que Henry ya tiene bastante tiempo de estar en su mejor forma física debido a problemas con una tendinitis y ahora que se esperaba que estuviera listo para la jornada 1 del torneo Apertura 2025 quedará para mejor ocasión y se prevé que aparezca hasta la fecha seis o después de la Leagues Cup.

