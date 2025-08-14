Las críticas caen sobre Alan Pulido y su estilo al cobrar los penales

Las Chivas de Guadalajara no pasan por su mejor momento. El conjunto de Gabriel Milito viene de perder contra el Santos Laguna en un duelo de rivales directos. Alan Pulido falló un penal importante y Ricardo Ferretti se lo recriminó.

Por la cuarta jornada de la Liga MX, las Chivas de Guadalajara visitaron en estadio Corona para enfrentarse al Santos. El conjunto Lagunero solo tenía una victoria en el torneo, al igual que el Rebaño Sagrado.

En el minuto 73, el Santos ganaba 1-0, pero Carlos Acevedo tenía que intentar detener un penal que sería ejecutado por Alan Pulido. Sin embargo, el exjugador de Sporting Kansas City no logró convertir desde el manchón penal y el Rebaño se marchó con las manos vacías. Ricardo Ferretti arremetió contra Pulido.

“No puede meter ni de penal el bruto de Alan (Pulido), con sus mendigos pasitos, dile que se ponga serio”, dijo el estratega brasileño que dirigió anteriormente a Alan Pulido en los Tigres de la UANL.

🗣️ "No puede meter ni de penal el bruto de Alan Pulido"



Ricardo Ferretti y los panelistas cuestionaron la forma de ejecutar los penales de Alan Pulido. El estratega brasileño considera que, si eso le hubiese pasado cuando dirigía a los Tigres, Alan Pulido no cobraba más tiros libres.

Un triste regreso

Al igual que sucede con Javier Chicharito Hernández, Alan Pulido no ha tenido un retorno agradable a las Chivas de Guadalajara. En esta segunda etapa con el Rebaño Sagrado, “Puligol” solo ha podido marcar dos goles y fue en el Clausura 2025 (contra Tijuana y Pachuca).

A sus 34 años, Alan Pulido tiene un contrato vigente con las Chivas hasta diciembre de este año. Sin embargo, el Rebaño Sagrado aún tiene la opción de mantener un año más a “Puligol” en el equipo. El mexicano está valorado en $1 millón de dólares.

