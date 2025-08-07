Gabriel Milito reacciona a su discreto comienzo en Chivas

Las Chivas de Guadalajara han tenido un arranque de temporada discreto. Gabriel Milito lidera este nuevo proceso con el Rebaño Sagrado. A pesar de los malos resultados, el argentino está confiado en que la tempestad deportiva disminuirá.

El conjunto mexicano ya está eliminado de la Leagues Cup. Pero en su última jornada buscará despedirse por la puerta grande con un triunfo ante Cincinnati. Aunque esto no cambiaría su destino en el torneo, ayudaría las Chivas a tener más confianza para la reanudación del Apertura 2025.

Gabriel Milito reconoció que está consciente de que los resultados no han sido los mejores. Pero el estratega argentino se mostró confiado en que sus jugadores podrán revertir Estrellas presente lo más pronto posible.

“Sé que tengo que transitar estos partidos con el dolor de no haber podido ganar y no habernos podido meter en donde queríamos, pero también sé que la competencia es difícil. Hay equipos que te quieren ganar; aun así, creo en los jugadores, en lo que estamos haciendo y estoy convencido de que iremos a más; llegarán los buenos resultados”, dijo Milito en rueda de prensa.

El entrenador sudamericano dejó entrever que, más allá del resultado, le importa que su equipo juegue bien fútbol. Gabriel Milito se centra en el funcionamiento del club en su joven proceso.

“Uno intenta idealizar. Algún partido jugaremos mal y ganaremos, pero como lógica, hay que hacer más méritos que el rival. Me interesa mucho el funcionamiento. El resultado es consecuencia del funcionamiento”, agregó.

Entre el Apertura 2025 y la Leagues Cup, Gabriel Milito ha dirigido cuatro partidos oficiales con las Chivas de Guadalajara. En el torneo contra los clubes de la MLS, el Rebaño Sagrado acumula una derrota y un empate. Los mexicanos cayeron 0-1 contra New York Red Bulls y luego empataron 2-2 con Charlotte FC.

Las Chivas de Guadalajara reanudarán el Apertura 2025 con tres puntos en el bolsillo. El Rebaño Sagrado perdió en su primer partido del torneo contra el Club León 1-0, pero enderezó su camino con un 4-3 contra el Atlético San Luis. Solo una victoria tiene el joven proceso de Gabriel Milito en las Chivas.

