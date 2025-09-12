Antonio Mohamed se baja del barco de la selección mexicana

Antonio Mohamed es un respetado entrenador del fútbol mexicano. El “Turco” ha tenido muy buenos procesos en la Liga MX. En varias ocasiones el estratega argentino ha llamado la atención de los dirigentes de la selección mexicana para comandar un ciclo dentro de El Tri, pero Mohamed considera que su tiempo ya pasó.

El “Turco” considera que el momento idóneo para haber tomado las riendas de la selección mexicana era después del Mundial de Qatar 2022. Tras la salida de Gerardo Martino, Mohamed era un candidato. Sin embargo, desde la federación no habrían tomado con mucha seriedad su candidatura. El principal objetivo era Diego Cocca.

“Yo creo que mi momento ya pasó. Para mí fue en el momento cuando estaba (Diego) Cocca, para mí ese era mi momento, tuve charlas, con todos, dos zooms, yo sentí que era un trámite, un compromiso“, dijo Mohamed para ESPN.

Antonio Mohamed recalcó que su candidatura no se trató con seriedad. Los acercamientos de los responsables federativos no demostraban algo concreto. Estas actitudes le mostraban al “Turco” que no era la primera opción y que Diego Cocca estaba cada vez más cerca de dejar a los Tigres de la UANL y tomar las riendas de El Tri.

“La primera charla me pareció interesante, la segunda charla nada. Era eso (ya habían escogido a Cocca). Yo pondría una base de 15 jugadores, trabajarla siempre y de ahí buscar a los que estén en mejor momento e ir cambiando”, agregó.

En lo más alto de México

En diciembre de 2024, Antonio Mohamed tomó un nuevo proceso. El estratega argentino asumió el cargo de entrenador de los Diablos Rojos del Toluca. El “Turco” demostró que aún puede ganar títulos dentro de la Liga MX.

En el Clausura 2025, Antonio Mohamed y sus dirigidos hicieron algo muy meritorio. Los Diablos Rojos del Toluca conquistaron el Clausura 2025. Este fue un título que pudo cortar con la racha de las Águilas del América. Los azulcremas había obtenido tres títulos consecutivos.

Al mando del Toluca, Mohamed ha podido dirigir 34 partidos. Durante esa cantidad de encuentros el argentino ha podido obtener 21 victorias, 7 empates y 6 derrotas. En el Apertura 2025 los Diablos Rojos del Toluca se mantienen en puesto de clasificación directa a la siguiente fase del torneo.

