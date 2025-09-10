Santiago Giménez no le quita méritos a su gol contra Corea del Sur

La selección mexicana finaliza la fecha FIFA del mes de septiembre con dos empates ante sus rivales asiáticos. El Tri igualó 0-0 contra Japón y también consiguió un agónico empate 2-2 contra Corea del Sur en el Geodis Park de Nashville, Tennessee. Santiago Giménez rescató a El Tri con un gol al que no le resta importancia.

Sin importar de que se tratara de un partido amistoso, Santiago Giménez valoró su gol sobre la hora contra la selección de Corea del Sur. En los momentos de apremio, el “Bebote” volvió a marcar un tanto. A pesar de que no se trataba de un encuentro oficial, este gol le ayuda a Giménez a fortalecer su confianza.

“Los goles yo creo que saben igual, tanto en partidos amistosos, en el barrio o en un partido oficial. Nosotros como delanteros disfrutamos mucho cuando hacemos gol porque ayudamos al equipo. Quiero felicitar al grupo que nunca se rindió ni bajó los brazos. Son rivales mundialistas, partidos muy difíciles, qué bueno que nos podamos medir contra ellos. Le doy la gloria a Dios porque él me la dejó ahí y pude meterla”, dijo Giménez y tras el partido.

El Tri no pudo pasar del empate en esta doble fecha FIFA. A pesar de que no se llevaron una victoria, no parece haber disconformidad en el banquillo. Javier Aguirre tendría su puesto seguro. El “Vasco” también cuenta con el respaldo de los jugadores. Santiago Giménez cree en el proceso.

“Estamos muy convencidos de lo que somos como grupo y como equipo. Estamos muy convencidos del Vasco y su cuerpo técnico, creemos que vamos por buen camino. Son rivales muy fuertes que, si no se puede ganar, tampoco se puede perder. Nos vamos con mucho aprendizaje, para eso son estos partidos”, agregó.

En el mes de octubre la selección mexicana tendrá un par de partidos amistosos para seguir puliendo detalles en su juego. El Tri se enfrentará a dos selecciones que tienen su cupo asegurado al Mundial de 2026: Colombia el 12 y Ecuador el 14 de octubre.

Los goles de Santiago Giménez con México

Santiago Giménez no ha marcado un gran número de goles con la selección mexicana. El “Bebote” solo ha anotado seis goles con El Tri, dos de ellos oficiales y los otros cuatro en partidos amistosos.

Por amistosos internacionales, el “Bebote” le ha marcado goles a Chile, Nigeria, Suiza y este último contra Corea del Sur. En duelos oficiales, Santiago Giménez solo ha anotado goles en Copa Oro, puntualmente la de 2023. El exjugador de Cruz Azul le marcó un gol a Haití y otro a Panamá en la final del torneo.

