Santiago Giménez con golazo salvó a México en gran duelo con Corea del Sur: 2-2

Santiago Giménez dejó atrás los malos momentos en la selección de México y con un golazo en el último minuto salvó al cuadro nacional dirigido por Javier “Vasco” Aguirre de sumar su segundo papelazo en la fecha FIFA de septiembre después del milagroso 0-0 con Japón el pasado sábado.

Giménez en el minuto 90+4 tomó el balón en los linderos del área y después de hacerse el espacio con una media vuelta se acomodó el esférico para su perfil izquierdo para mandar un tiro cruzado con efecto que venció al portero de Corea del Sur que poco pudo hacer para evitar el 2-2.

Un resultado que podría maquillar la actuación de México en un duelo de poder a poder y donde el Tricolor tuvo un buen primer tiempo donde Raúl Jiménez puso adelante al cuadro azteca con un golazo en un remate de cabeza que nada le envidiarían a los de Jared Borgetti o de Oribe Peralta con el equipo nacional.

Pero en la segunda parte todas las buenas obras de los mexicanos se vinieron abajo, justo cuando entró la figura coreana a la cancha, el delantero del LAFC Heung Min Son, quien junto con Ho pusieron a los dirigidos por Javier Aguirre en predicamentos.

Fue aquí donde la velocidad de los asiáticos fue un verdadero veneno para el cuadro azteca que hizo movimientos en su formación con el ingreso de Carlos Rodríguez, Alexis Vega, Jorge Sánchez y Santiago Giménez en el terreno de juego hasta que sobre la hora, en el minuto 90+4 Santiago Giménez puso en las redes un auténtico golazo que seguramente le servirá para tomar confianza en el AC Milan y en la selección, después de que este martes inició en la banca detrás de Raúl Jiménez y Germán Berterame.

Los mejores momentos de México

México sufrió los primeros minutos con Corea del Sur debido a la velocidad de los trazos de los asiáticos, pero fue donde el cuadro mexicano empezó a mostrar mejor hechuras, sobre todo por el sector izquierdo con las incorporaciones de Mateo Chávez juntándose con el Chucky Lozano y lanzando más al frente a Germán Berterame y a Raúl Jiménez por el centro del área.

Fue precisamente cuando la oncena azteca empezó a llegar con peligro contra la meta de los asiáticos hasta que en el minuto 32 Raúl Jiménez en un buen remate de cabeza que dejó sin opciones al portero Bum-keun Song y puso en predicamentos a los coreanos.

Los cambios que afectaron la historia

Para la segunda mitad, las modificaciones en el equipo mexicano marcaron el destino del encuentro, pues al enviar a Carlos Rodríguez, Alexis Vega, Jorge Sánchez y Santiago Giménez, el equipo mexicano bajó su ritmo y fue presa de los coreanos que, por el contrario, echaron mano de su principal figura Heung Min Son de LAFC y el mando del timón cambió de dueño.

Fue precisamente cuando Corea del Sur tuvo sus mejores momentos y de la mano de Min Son lograron el empate con un disparo que dejó sin opción al Tala Rangel y después Ho logró el 2-1 en un disparo cruzado que jamás pudo alcanzar el portero mexicano y le dio voltereta al marcador.

Esto obligó a México a darle con todo al frente y fue hasta el minuto 90+4 que Santiago Giménez encontró la fórmula para meter el balón en las redes cuando unos instantes antes el portero coreano le había robado otro disparo tremendo que apenas alcanzó a sacar las uñas hasta que en el golazo con el tiro cruzado no hubo forma de impedir que el esférico terminará en las redes.

