El “Chucky” Lozano agradeció el recibimiento en su regreso a la selección de México

Hirving Lozano se mostró complacido por el recibimiento y trato que le dieron sus compañeros de la selección de México después de una larga ausencia por cuestiones disciplinarias que tomó muy en cuenta el técnico del Tricolor Javier Aguirre antes de brindarle una nueva oportunidad.

Lo anterior fue ventilado por el propio delantero del San Diego FC, quien mencionó que cada uno de los integrantes del Tricolor y el cuerpo técnico le mostraron el lado amable para generar de nueva cuenta ese acercamiento que lo hizo ser considerado en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, uno de los jugadores destacados del equipo mexicano.

"UNA LLEGADA MUY AGRADABLE…". 🥰 Al 'Chucky' Lozano lo recibieron de maravilla en Selección Mexicana. 🗣️ #TotalSports



📲 El mejor podcast de noticias deportivas en Spotify. 👉 https://t.co/2xDGFQey7a 👈 pic.twitter.com/rq4jQErtWd — FOX Deportes (@FOXDeportes) September 3, 2025

“Me recibieron muy bien, me dijeron que ha sido una llegada muy agradable y muy feliz y contento de regresar. Estoy disfrutando el momento con mis compañeros y el cuerpo técnico que apenas lo conozco y participar con ellos ha sido muy bonito”, expuso el exdelantero del Pachuca.

Con 30 años de edad, el Chucky es considerado uno de los integrantes de mayor experiencia en el Tricolor, por lo cual, al ser consultado sobre su responsabilidad de vestir de nueva cuenta la camiseta nacional, expuso que: “Ha sido diferente, lo estoy viviendo un poco como en San Diego que ha sido una experiencia diferente y agradable, ha sido muy bonito, y ahora aquí con la Selección, tratando de apoyar, tratando de siempre estar al lado de los jóvenes y ser un soporte para ellos, porque eso es muy importante y ayudarlos en lo que necesiten”.

Japón y Corea del Sur, dos sinodales exigentes

En lo que respecta a los duelos contra Japón y Corea del Sur, Lozano dijo que con partidos importantes y que se debe aprovechar esta clase de roce pensando en el próximo Mundial: “Son dos Selecciones importantes a nivel mundial, creo que son las dos selecciones que van al Mundial y van a ser partidos muy bonitos e interesantes con un nivel muy alto de exigencia porque tiene jugadores importantes los dos y hay que disfrutarlos, hay que ayudar al entrenador y hacerlo de la mejor manera”.

Buena adaptación en la MLS

Finalmente el famoso “Chucky” destacó que su primera temporada en la Major League Soccer (MLS) ha sido de mucho aprendizaje y exigencia, sobre todo porque es el primer equipo después de su experiencia por Europa en el cual presta sus servicios.

🇲🇽 Chucky Lozano vuelve a la convocatoria de la Selección Mexicana



🔴 En vivo por TUDN pic.twitter.com/bEhBbuLua4 — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 3, 2025

“Me estoy adaptando bien, como lo he comentado, la liga tiene un gran nivel, tiene grandes jugadores y tanto yo como mi familia, estamos muy felices de estar en San Diego. La gente nos ha recibido de maravilla con mucho cariño y les agradezco siempre que nos quiera así”, comentó el artillero del cuadro nacional.

Seguir leyendo:

– El Chucky Lozano ya cuenta los minutos para reportar con la selección de México

– Ángel Sepúlveda, Mateo Chávez y Gilberto Mora, las novedades de México para la Copa Oro

– Memo Ochoa y Chucky Lozano vuelven a la selección mexicana: Javier Aguirre confirma lista de convocados





