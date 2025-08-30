El Chucky Lozano ya cuenta los minutos para reportar con la selección de México

Hirving “Chucky” Lozano, delantero del San Diego FC, no dudo en admitir que los momentos alejado de la selección de México fueron muy duros y que por esa razón esperar regresar con toda la actitud y ganas en una emoción especial que siempre le ha representado ponerse la playera del Tricolor.

Lo anterior salió a colación en una charla que sostuvo el delantero del San Diego FC con el portal de AS USA Latino y en donde expuso que se encuentra emocionado por este regreso en una actividad que siempre le ha generado un apasionamiento muy especial con la playera verde.

“Estoy muy emocionado, muy contento de estar otra vez en la lista de la Selección. Como siempre he dicho, a mí me encanta, me apasiona mucho ir a la Selección, es otra nueva convocatoria y ojalá sea de la mejor manera”, dijo el mundialista en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Lozano mostró su interés en mantener un alto nivel para ser considerado para la lista final del Mundial 2026, por lo cual espera seguir trabajando para ser tomado en cuenta por el técnico Javier Aguirre: “Yo en lo principal busco estar en mi mejor manera, en mi mejor momento, eso es lo principal para mí y ojalá que me dé la oportunidad de estar en otro Mundial. Hay que trabajar duro, todavía faltan algunos meses, pero hay que trabajar de la mejor manera”, expuso el explosivo jugador de la escuadra fronteriza de la MLS

Las mismas expectativas

Respecto a su regreso después de esta larga ausencia, Lozano dijo sentirse motivado y sin esperar algo diferente en un grupo que siempre lo ha arropado y donde se siente como pez en el agua, más allá de algunos detalles que finalmente le costaron su alejamiento de la cuadra nacional.

“Creo que es importante. Javier va a ver a muchos jugadores y en lo personal voy con muchas ganas, con mucha felicidad de siempre aportar a la Selección”, precisó el exartillero del Pachuca.

Alta competencia en San Diego FC

El Chucky Lozano también se dijo tranquilo frente a los cuestionamientos sobre el verdadero nivel de competencia en el San Diego FC que le han permitido su regreso a la selección mexicana: “Yo creo que estoy muy tranquilo y feliz aquí y lo he demostrado cada vez que piso la cancha, la verdad que respeto las opiniones de todos y solo eso”, afirmó el delantero de la oncena sandieguina.

