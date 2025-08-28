El “Chucky” Lozano y Rodrigo Huescas, las grandes novedades en la selección de México

Los regresos de Hirving “Chucky” Lozano y de Rodrigo Huescas a la selección de México, fueron la nota destacada en la lista de 25 jugadores que convocó el técnico nacional Javier Aguirre para la fecha FIFA contra Japón, el siete de septiembre y Corea del Sur, dos días después.

La aparición del “Chucky” sin duda es para destacar, ya que el “Vasco” Aguirre finalmente levantó el castigo que pesaba contra el delantero del San Diego FC de la Major League Soccer (MLS) por indisciplinas y rebeldías en anteriores procesos del Tricolor.

De esta forma y después de superar algunas lesiones que afectaron su llamado en la pasada fecha FIFA, Lozano está de vuelta para aportar su gran capacidad y experiencia mundialista de cara a la lista definitiva para el Mundial 2026 del próximo año a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Lozano estuvo ausente del Tricolor por casi año y medio, con lo cual se espera que haya aprendido la lección y se comprometa a no violentar el reglamento de buena conducta y de costumbres que rige los destinos de la selección de México.

Regreso de Rodrigo Huescas

Mientras que con Rodrigo Huescas, el asunto radica en que el actual defensa del Copenhague de Dinamarca violentó el reglamento de tránsito de la capital danesa y fue sancionado por las autoridades al grado de que su residencia en esa nación estuvo en riesgo.

Finalmente, solventó el conflicto personal y empezó a ganar minutos en su equipo, con lo cual fue convenciendo al Vasco Aguirre de tomarlo en cuenta, sobre todo por la debilidad que existe en ambos costados del equipo nacional.

El resto de novedades

Junto con el “Chucky y están de regreso Carlos Moreno, portero del Pachuca que fue llamado por primera ocasión al cuadro nacional en marzo pasado para el Final Four de la Concacaf, así como también Rodrigo Huescas del Copenhague de Dinamarca, Germán Berterame, delantero del Monterrey, Diego Lainez de los Tigres y Erick Sánchez del América.

La lista completa de convocados

De esta forma la lista completa de 25 jugadores se conforma de la siguiente manera: Porteros: Luis Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas) y Carlos Moreno (Pachuca); Defensas: Rodrigo Huescas (Copenhague), Jorge Sánchez (Cruz Azul), César Montes (Lokomotiv), Johan Vázquez (Genoa), Juan José Sánchez Purata (Tigres), Jesús Orozco Chiquete (Cruz Azul), Jesús Gallardo (Toluca) y Mateo Chávez (AZ Alkmaar); Mediocampistas: Edson Álvarez (Fenerbahçe), Erik Lira (Cruz Azul), Marcel Ruiz (Toluca), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Orbelín Pineda (AEK), Erick Sánchez (América); Delanteros; Raúl Jiménez (Fulham), Roberto Alvarado (Chivas), Diego Lainez (América), César Huerta (Anderlecht), Santiago Giménez (AC Milan), Hirving Lozano (San Diego FC), Alexis Vega (Toluca) y Germán Berterame (Monterrey).

Los últimos detalles

Habría que señalar que varios de los jugadores convocados no fueron llamados al reciente microciclo del trabajo y por el contrario, Diego Lainez, José Juan Sánchez Purata, Germán Berterame, Erick Sánchez y Carlos Moreno, aprovecharon estos días de entrenamiento para ganarse un sitio contra Japón y Corea del Sur.

