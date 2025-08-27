Rodrigo Huescas y Alex Padilla, los únicos mexicanos en la UEFA Champions League

Rodrigo Huescas y Alex Padilla, serán los dos únicos representantes del fútbol de México en la edición 2025-2026 de la UEFA Champions League, después de que Huescas, exdefensa de Cruz Azul, junto con el Copenhague de Dinamarca eliminaron al Basel de Suiza y concretaron su pase a esta competencia.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

Se había proyectado que fueran tres los jugadores que alguna vez han portado la camiseta de la selección de México tuvieran participación en esta prestigiada copa, pero el Fenerbahçe de Turquía donde jugará Edson Álvarez fue eliminado por el Benfica, mientras que los daneses dejaron en el camino a los suizos del Basel.

¡OFICIAL! 🚨🇲🇽



Rodrigo Huescas y Copenhague 🇩🇰 clasifican a la UEFA Champions League tras derrotar por marcador de 3-1 (global) a Basel 🇨🇭.



El mexicano jugará el mejor torneo del mundo a nivel de clubes en apenas su segunda temporada en Europa. Ultra merecido. pic.twitter.com/F09R1B3LzN — Julio Rodríguez (@julioordz10) August 27, 2025

Cabe señalar que Huescas es el único nacido en México que disputará esta competencia con su equipo de la liga danesa, pues Padilla del Athletic Club, es de padres mexicanos, pero nacido en España, aunque para la Liga MX y para el Tricolor, juega como elemento azteca.

En el caso de Huescas, es un premio a su constancia y resiliencia este pase a la UEFA Champions League, después de los sucesos de indisciplina en los que se vio envuelto en la ciudad de Copenhague, donde fue infraccionado por no respetar los límites de velocidad en su auto.

Inclusive el defensa mexicano estuvo muy cerca de ser deportado por esta falta, al grado de que tuvo que pasar unas horas detenido por las autoridades y después cumplir trabajo comunitario para saldar su deuda con la sociedad.

Huescas aguantó a pie firme y poco a poco se ha convertido en un jugador clave en la formación del equipo danés que logró su boleto a la prestigiada competencia europea, con lo cual el defensa mexicano podrá mostrarse y seguir en la alta competencia de cara a recibir una oportunidad en la selección mundialista de México el próximo año bajo las órdenes de Javier Aguirre.

El aporte de Huescas en la cancha

Rodrigo Huescas es una pieza fundamental en el Copenhague, pues con su estilo de ida y vuelta, con marca férrea y desdoble ofensivo le aporta mucho por el costado derecho a su escuadra, lo cual lo hizo jugar los dos partidos completos contra el Basel, con una amonestación y disputando los 180 minutos.

🇲🇽 Habrá presencia mexicana en la Champions League



🤩 Rodrigo Huescas y el F.C. Copenhagen clasificaron a la UCL.



⚽ El cuadro danés derrotó 3-1 (marcador global) ante el Basel para lograr la pic.twitter.com/z1QABtkoqY — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 27, 2025

Cabe señalar que el Copenhague eliminó al Basel después de que en el duelo de ida en Suiza empataron 1-1 y ahora en terreno danés se impusieron los locales 2-0 con goles de Andreas Cornelius y Youssoufa Moukoko, por lo que el fútbol danés tendrá representante en la UEFA Champions League.

Seguir leyendo:

-Rodrigo Huescas y el FC Copenhague debutaron con éxito en la UEFA Champions League

– Rodrigo Huescas genera interés en la Premier League

– Rodrigo Huescas en problemas con la ley en Dinamarca





