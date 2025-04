El Chucky Lozano alza la mano para Copa Oro, pero reclamó su ausencia en la Copa América 2024

Hirving “Chucky” Lozano que está tratando de regresar al nivel que lo encumbró en el PSV Eindhoven y en el Nápoles de Italia, no escondió sus deseos de regresar a defender la camiseta de la selección de México, pero sabe que para que eso suceda debe demostrarlo con gran nivel en el San Diego FC.

Hasta el momento Lozano ha ido de menos a más, no obstante una lesión en las primeras fechas de la actual temporada, pero cada vez se echa a la bolsa a los aficionados del cuadro fronterizo de la Major League Soccer (MLS), franquicia que está debutando en el circuito de fútbol de Estados Unidos.

"Venía de ser Campeón en Italia y he sido el único en hacerlo en distintos países en Europa y no fui a la Copa América. Me molestó esa decisión"



Por esa razón y después de haber charlado con el técnico del Tricolor Javier Aguirre, sobre algunas actitudes que lo alejaron de la selección de México desde hace casi un año, Lozano dijo estar listo para dejar todo atrás después de aclarar varios asuntos con el estratega nacional de México.

“Yo creo que lo principal para un jugador es la confianza y que me lo han mostrado al cien por ciento, lo puedes ver en mis estadísticas, tengo cinco partidos jugados y en esos cinco juegos tengo cuatro asistencias y un gol, creo que voy en un muy buen camino para tener mi mejor nivel mi mejor versión”.

“Es lo que estoy buscando, estoy trabajando muy duro día a día para llegar a ese nivel. Sé lo que puedo dar y ofrecer en cualquier sentido en la Selección y en mi club, en ese sentido estoy muy tranquilo y hay que trabajar muy duro”

Empero, más allá de su deseo de regresar para la Copa Oro, sigue todavía dolido por no haber sido tomado en cuenta para la pasada Copa América 2024 y expresó las razones de su frustración y enojo: “La verdad es que no me gustó que no me llevarán a la Copa América, en ese momento”.

En este tema añadió que: Hace un año era campeón en Italia. Llegue a Holanda y fui campeón en Holanda, además he resultado campeón en dos países y soy el único mexicano que lo ha logrado en dos países en Europa y no haber ido a la Copa América, había razones para estar molesto”.

“La verdad es que eso no me gustó, no me agradó, pero son decisiones de cada uno y hay que respetarlas, hay que aceptarlas como son, pero en lo personal no estuve muy de acuerdo en esa decisión”, destacó el jugador, que en su exposición no tocó el tema de su indisciplina.

El Tricolor desde su perspectiva

Aunque no ha sido tomado en cuenta desde el duelo de preparación en Denver cuando se suscitó el problema de los boletos en el vuelo de regreso a Europa que generaron actitudes de indisciplina en el delantero surgido de la cantera del Pachuca, no ha perdido los detalles de lo que ha realizado el cuadro tricolor.

“La verdad que la Selección la veo muy bien, espero estar ahí como dije y bueno esto de la Selección que ganó hace poco el torneo, creo que es importante para que tenga un respiro y pueda encaminar mejor la preparación para el Mundial que creo que es lo más importante. Yo creo que la MLS me puede brindar todo para que yo pueda llegar a mi mejor versión y eso es lo que estoy buscando, eso es lo que estoy trabajando día a día para que yo pueda estar en el mejor nivel”

Lozano sabe que habría sido tomado en cuenta para los duelos de la Nations League, donde el cuadro mexicano se coronó por primera ocasión después de tres intentos fallidos con Estados Unidos, pero una lesión lo apartó de su regreso a la selección.

🗣️: "Espero estar ahí (Selección Mexicana)"⚽️🇲🇽



– Hirving "Chucky" Lozano expone sus ganas de regresar pronto con @miseleccionmx 👏



“La verdad me sorprendió esa lesión, no me la esperaba, pero así es el futbol, gracias a Dios la he superado, estoy ahora buscando mi mejor versión. Javier vino en el partido que yo me lesioné y solamente tuve una llamada de él deseándome pronta recuperación y la verdad que espero regresar a la Selección muy pronto y que me den una oportunidad para estar ahí”

Listo para la Copa Oro y para el Mundial de Clubes

Lozano dijo también estar listo si es considerado para la Copa Oro por el técnico Javier Aguirre y para el Mundial de Clubes, si el Pachuca hace el esfuerzo de llamarlo como refuerzo.

“La verdad que cualquiera de las dos sería muy bueno para mí, claro que sí está la oportunidad de ir a la Copa Oro me encantaría, estaría muy feliz de estar ahí porque me encanta estar en la Selección y bueno, si no se da o lo que sea y me da la oportunidad de estar en el Mundial de Clubes yo creo que lo principal es primero hablar con el club ver si está de acuerdo, yo me pongo a manos de mi club y si se da la oportunidad bien y si no a seguir trabajando y a seguir mejorando porque aquí la liga sigue y voy a tener partidos todo ese tiempo”, concluyó.

