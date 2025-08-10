Chucky Lozano se despacha con golazo y San Diego derrotó 2-0 a Sporting KC

Hirving “Chucky” Lozano cada vez va tomando confianza y con su octavo gol en la temporada 2025 de la Major League Soccer (MLS), encabezó la victoria de San Diego FC 2-0 sobre KC Sporting, siendo el de hoy sábado un auténtico golazo al ángulo para abrir el marcador y así reafirmarse en la cima de la Conferencia Oeste.

Lozano fue el arquitecto de su golazo a los 23 minutos cuando robó el esférico a Jansen Miller con una barrida en donde Lozano quedó en el suelo, pero alcanzó a cederle el esférico a su compañero Anders Dreyer, quien le devolvió la pared para sacar tremendo zapatazo desde fuera del área que dejó sin opción al portero estadounidense de KC, Juan Pulskamp, quien no pudo hacer nada.

Esta anotación marcó el ritmo del encuentro celebrado en el estadio Children’s Mercy Park, fue dominado por San Diego, actual líder de la Conferencia Oeste con 49 puntos y a dos del puntero general de la liga norteamericana, el Philadelphia Union.

El gol fue como un rejón sobre la humanidad del cuadro local, que tres minutos después se fue hacía el frente y el mexicano Santiago Muñoz estuvo a punto de empatar el encuentro, pero el portero CJ dos Santos logró contener para neutralizar las peores intenciones del Kansas City.

Al 28 el propio Muñoz sobre la salida del portero de San Diego tocó hacia la portería y el esférico se paseó angustiosamente cerca de la línea de gol, pero el balón no quiso entrar, salvándose milagrosamente el cuadro visitante.

Posteriormente, al minuto 33, el húngaro Dániel Sallói logró llegar por la izquierda en diagonal frente al arquero para disparar y que el cancerbero de San Diego de nueva cuenta con las uñas desviara a tiro de esquina, salvando su meta.

Segundos después, Jansen Miller se plantó frente a Dos Santos y cuando parecía fusilarlo, el portero tapó el disparo y sus defensas terminaron despejando la pelota en otro de los sofocones que tuvo la oncena fronteriza cuando su adversario quiso buscar el empate.

Pero el cuadro de Kansas no pudo cuajar las opciones que fabricó, algunas por causa del portero De los Santos y otras por la puntería desviada, hasta que el danés Anders Dreyer en una acción de tres toques logró plantarse frente a la meta de sus rivales y con toque de izquierda metió el balón pegado a la base del poste contrario para el 2-0 definitivo.

Ahora San Diego volverá a la actividad el próximo domingo 17 de agosto de visita ante San Jose Earthquakes, en donde buscará seguir sumando puntos que lo mantengan en la cima de la Conferencia Oeste y en los primeros lugares de la competencia en su primera temporada de la MLS.

