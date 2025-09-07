México sufrió, pero salió bien librado de su examen de japonés: 0-0

La selección de México pudo salir airoso del duelo de preparación más exigente de los últimos meses con Japón al empatar 0-0, en donde el cuadro dirigido por Javier “Vasco” Aguirre sufrió más de la cuenta y donde el portero Luis Malagón se erigió como el jugador más importante de la oncena azteca.

Un resultado en donde también tuvo mucho que ver la falta de puntería del cuadro asiático para haber resuelto hasta con cierta holgura este compromiso de la fecha FIFA que se desarrolló ante una entrada espectacular en la ciudad de Oakland, California.

La realidad es que el cuadro japonés dominaron la mayor parte de las acciones y pudieron haberse ido con la ventaja en el marcador, pero el portero Malagón tuvo mucho que ver por lo menos en tres ocasiones claras de gol, demostrando que está listo para las grandes empresas del equipo mexicano.

Quizá mucho tuvo que ver en la falta de mayor poderío ofensivo de México es que Aguirre sorprendió de su anuncio en la conferencia del viernes pasado en que iniciaría Hirving “Chucky” Lozano, pero al final terminó decidiéndose por Raúl Jiménez como un solo hombre en punta acompañado por un tridente de tres medias puntas como Roberto Alvarado, Orbelín Pineda y Alexis Vega, así como dos medias puntas Edson Álvarez y Marcel Ruiz.

Otra sorpresa fue iniciar con Jorge Sánchez por derecha en lugar de Rodrigo Huescas y dejar también en la banca a Erick “Chiquito” Sánchez, que en el América ha mostrado mayor movilidad. Bajo esos factores a México le costó lo doble tratar de tomar ritmo, pero la velocidad de los japoneses fue veneno puro para el cuadro azteca.

México apenas la pudo librar

La selección de Japón de principio a fin tuvo mayor fuerza ofensiva y realmente no se llevó a la victoria debido al gran trabajo de la defensiva en donde César Montes y Johan Vázquez pasaron la prueba importante, echándose al equipo al hombro, amén de la labor del portero Luis Malagón en donde pudo mantener el marcador a flote.

Para la segunda mitad México mandó a la cancha a Germán Berterame, Hirving Lozano, Erick “Chiquito” Sánchez y Santi Giménez, pero todo siguió igual, costándole trabajo a los aztecas llegar con peligro a la meta de Zion Suzuki que pareció un espectador en el encuentro.

De esta forma quedó claro que de mediocampo hacía atrás las cosas parece estar resueltas y el problema es la generación de juego ofensivo, que se espera que contra Corea del Sur mejore el asunto.

