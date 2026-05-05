Nancy Mace ventila acuerdos confidenciales por acoso sexual pagados por la Cámara de Representantes

Nancy Mace, aspirante a gobernadora de Carolina del Sur, dio a conocer la existencia de documentación relacionada con pagos de más $300,000 dólares correspondientes a acuerdos confidenciales por acoso sexual alcanzados entre 2004 y 2017, los cuales fueron cubiertos por la Cámara de Representantes, esto debido a que los infractores fueron varios de sus exmiembros.

A través de un par de mensajes publicados en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, la republicana que aspira a representar a su partido en las elecciones de su estado natal, exhibió cómo las conductas indebidas de al menos seis exlegisladores requirieron establecer acuerdos para eludir juicios civiles donde saliera a flote el acoso sexual al que recurrieron en su momento abusando del cargo político desempeñado.

Lo más controversial del asunto es que se mencionan $338,000 dólares pagados con fondos de los contribuyentes.

Cabe señalar que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes se encargó de mantener en resguardo toda la información relacionada con representantes de ambos partidos que presuntamente disfrutaban de acosar sexualmente a sus víctimas.

Todos ellos se libraron del escándalo público y la mayoría terminaron por renunciar a sus escaños en el Congreso, incluso algunos ya están muertos, pero ninguno fue juzgado del delito que presuntamente cometieron.

Nancy Mace, aspirante a gobernadora de Carolina del Sur. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

Aunque los acuerdos de conciliación no implican que los acusados admitan haber cometido irregularidad alguna, el hecho de haber renunciado a sus puestos no tiene lógica.

Con el objetivo de que se conozca a los políticos por quienes se desembolsaron miles de dólares para librarlos de acusaciones ligadas a acoso sexual, Nancy Mace publicó un listado donde aparece media docena de nombres de representantes involucrados.

Eric Massa, demócrata por Nueva York; John Conyers, demócrata por Michigan; Blake Farenthold, republicano por Texas; Patrick Meehan republicano por Pensilvania, Rodney Alexander, republicano por Luisiana; y también se menciona a la oficina de la desaparecida Carolyn McCarthy, demócrata por Nueva York.

“Nueve miembros. Mil páginas. Todos los registros anteriores a 2004 fueron destruidos, lo que lo dice todo sobre cuánto tiempo ha permanecido oculto este asunto”, señaló la aspirante a gobernadora.

2007: Rodney Alexander ($15,000)

2009: Office of Carolyn McCarthy (2 cases resulting in 1 settlement) ($8,000)

2010: Eric Massa I ($85,000)

2010: Eric Massa II ($20,000)

2010: Eric Massa III ($10,000)

2010: John Conyers I ($50,000)

2014: Blake Farenthold ($84,000)

2014: John… — Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) May 4, 2026

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