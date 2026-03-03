La republicana Nancy Mace es investigada por el Comité de Ética de la Cámara de representantes

Nancy Mace, republicana que aspira a convertirse en gobernadora de Carolina del Sur, enfrenta acusaciones por presuntamente haber violado las reglas de la Cámara de Representantes al solicitar reembolsos excedidos de sus gastos.

Un informe elaborado por la Oficina de Conducta del Congreso (OCC) puso a la conservadora de 48 años bajo la mira del Comité de Ética de la Cámara de Representantes.

Al revisar las solicitudes de reembolso de gastos realizados por Mace en un apartado se detectó que, durante varios meses de 2023 y 2024, el monto de dinero relacionado con el mantenimiento de una vivienda adquirida en Washington D.C. por ella junto con su entonces prometido, Patrick Bryant, superó el tope establecido, lo cual es considerado una “práctica indebida”.

Incluso se habla de $9,485.46 dólares que pretendían favorecer a la conservadora cercana al presidente Donald Trump.

De hecho, en el informe se enfatiza que la representante solicitó que le devolvieran más dinero del que realmente señaló haber gastado.

“La Junta determina que existen razones sustanciales para creer que la representante Mace pudo haber incurrido en prácticas indebidas de reembolso bajo el programa de reembolsos de la Cámara, al solicitar devoluciones que excedían los gastos reembolsables en los que incurrió”, indica una parte del informe de la OCC.

Nancy Mace se ha llegado a definir como la versión de Donald Trump con zapatillas. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

En una declaración presentada por la representante por Carolina del Sur menciona haber incurrido en más de $100,000 dólares en gastos de alojamiento en Washington, de los cuales únicamente recibió en reembolsos cerca de $29,000 dólares después de impuestos.

Asimismo, su oficina indicó que, al atestiguar lo que ocurre con las denuncias interpuestas en contra de otros políticos, la congresista no está tomando con seriedad la investigación efectuada sobre sus gastos de reembolso.

“Como dijo el presidente Johnson la semana pasada cuando un miembro acosó sexualmente a su empleada hasta que se prendió fuego y murió: ‘Es demasiado pronto para que alguien prejuzgue nada de eso’. El mismo estándar. El mismo listón. El Congreso debería examinar seriamente si una OCC partidista que toma represalias contra las mujeres e ignora sus propios estándares probatorios merece siquiera existir”, menciona parte de la misiva.

