Nancy Mace le da la espalda al liderazgo republicano y elogia a la demócrata Nancy Pelosi

Nancy Mace, representante conservadora, publicó un artículo de opinión para The New York Times, donde prácticamente le está dando la espalda al liderazgo republicano y además elogia a la demócrata Nancy Pelosi por su gestión como expresidenta de la Cámara de Representantes.

La republicana quien además contiende en busca de convertirse en gobernadora de su estado natal compartió el descontento que le produce ver cómo se gestiona el control de la Cámara bajo el liderazgo de su partido.

“Llegué al Congreso hace cinco años creyendo que podía marcar la diferencia para mis electores, para Carolina del Sur y para un país que amo profundamente, pero he aprendido que el sistema en la Cámara promueve el control de los líderes del partido sobre la rendición de cuentas y los logros. Los problemas de la Cámara no empezaron con este Congreso. Se han ido gestando durante décadas. El liderazgo actual no ha logrado revertirlos, y en cierto modo los ha profundizado”, señaló apuntando directamente hacia su colega Mike Johnson por ser quien preside a dicho organismo.

Acto seguido, Nancy Mace destacó la gestión de la demócrata Nancy Pelosi, una de las principales adversarias del presidente Donald Trump y cuyo trabajo considera fue mejor al que actualmente se realiza bajo el liderazgo conservador.

“Una dura verdad que los republicanos no quieren escuchar. Nancy Pelosi fue una presidenta de la Cámara de Representantes más eficaz que cualquier republicano de este siglo. No estoy de acuerdo con ella en prácticamente nada, pero entendió algo que nosotros no: ninguna mayoría es permanente. Cuando los demócratas tienen la mayoría, imponen las políticas más progresistas posibles. Cumplen con la coalición que los eligió mientras están en el poder”, enfatizó.

Nancy Mace aspira saltar de la Cámara de Representantes a gobernar a su estado natal. (Crédito: José Luis Magaña / AP)

Los señalamientos de Mace surgen en un periodo complicado para los republicanos a raíz de que, días atrás, su correligionaria de partido Marjorie Taylor Greene prácticamente siguió una senda similar con críticas hacia Mike Johnson a quien considera uno de los republicanos que presuntamente les impiden a las mujeres conservadoras destacar.

De hecho, algunos analistas políticos han venido advirtiendo que Nancy Mace se está aliando a otros de sus colegas ya no tan convencidos de obedecer todo lo que se les pide desde Washington.

La semana pasada, Austin McCubbin, personaje que fungió como director del equipo de campaña de Team Trump 2024 en Carolina del Sur y quien asesoraba a la representante Mance, la exhibió en redes sociales por pretender apoyar a dos republicanos opositores al jefe de la nación.

“Nancy Mace ha decidido una vez más darle la espalda a MAGA para abrazar el cactus político que es el ala Rand Paul + Thomas Massie del Partido.

El mes pasado, el PAC Protect Freedom, afiliado a Rand Paul, comenzó a gastar dinero en nombre de Nancy. No tenía conocimiento previo de eso, y las campañas no pueden controlar el gasto externo”, escribió en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

