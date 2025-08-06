Representante republicana Nancy Mace lanza su candidatura para gobernadora de Carolina del Sur

La representante Nancy Mace lanzó oficialmente su candidatura a la gobernación de Carolina del Sur, participando en unas primarias republicanas muy competitivas para suceder al gobernador Henry McMaster, cuyo mandato está limitado.

“Dios no ha terminado con Carolina del Sur, y yo tampoco”, escribió Mace en una publicación de X anunciando el lanzamiento. “Tú y yo. Nuestra misión comienza ahora”.

Nancy Ruth Mace es una política que se ha desempeñado como representante de EE.UU. para el primer distrito del Congreso de Carolina del Sur desde 2021. Miembro del Partido Republicano, anteriormente sirvió en la Asamblea General de Carolina del Sur de 2018 a 2020.

El presidente Donald Trump no ha respaldado a ningún candidato en la contienda, pero el primer video de campaña de Mace incluye un clip del presidente diciendo: “Nancy Mace, es una luchadora. Lo sé, es una luchadora”.

Y su plataforma de campaña exige una “tolerancia cero a la delincuencia”, reducir el impuesto estatal sobre la renta a cero y frenar la “agenda radical de género” y la “ideología progresista” en las escuelas de Carolina del Sur.

“Vamos a prohibir los pronombres en las aulas”, dijo Mace el lunes por la mañana mientras revisaba su plataforma política. “No quiero ver fiestas de brillo. Quiero que los niños regresen a casa con calificaciones excelentes, no con ellos y ellas. Vamos a tener zonas escolares libres de tecnología”.

“No financiaremos ninguna escuela que permita a hombres biológicos entrar en los baños o vestuarios de mujeres, que permita a los hombres competir en deportes femeninos ni escuelas que fomenten la ideología de género”, añadió.

Mace se unió a una apretada candidatura republicana para suceder al gobernador republicano Henry McMaster, que incluye al representante Ralph Norman (Carolina del Sur), al fiscal general estatal Alan Wilson, a la vicegobernadora estatal Pamela Evette y al senador estatal Josh Kimbrell.

Mace también ha respondido a las críticas a su candidatura, destacando su relación con el presidente Trump y su postura agresiva sobre la inmigración y los derechos de las personas transgénero, calificándolas de “luchas que valen la pena”.

“No hay nada combativo en desear un futuro más grande, mejor y más brillante para todo el estado de Carolina del Sur”, declaró a NewsNation el lunes por la noche.

En un mitin electoral realizado el miércoles, Mace también respaldó los esfuerzos de Texas para rediseñar su mapa del Congreso, diciendo a los periodistas que “arrestaría a la Legislatura de Texas” y apoya a “[el gobernador republicano de Texas, Greg] Abbott en la Legislatura de Texas para hacer lo que es justo, lo que es correcto”, según CNN.

El senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, también enfrentará a un contrincante republicano en su campaña de reelección para 2026. Paul Dans, autor original del Proyecto 2025, una amplia agenda conservadora para reformar el gobierno federal, anunció su candidatura en un evento en Charleston el 30 de julio.

Las primarias de ambos partidos se celebrarán el 9 de junio de 2026.

Sigue leyendo:

· “Gerrymandering”: por qué un nuevo mapa electoral hizo que los legisladores demócratas huyeran de Texas y puedan ser arrestados

· Gobernador Abbott ordena arresto de demócratas ausentes de la Cámara de Representantes de Texas

· Demócratas complican cambios de distritos en Texas a pesar de amago de Greg Abbott