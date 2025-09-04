Memo Ochoa con el tiempo en contra para jugar en la Liga MX

Al portero de la selección de México, Guillermo Ochoa, se le acaba el tiempo para encontrar equipo en la Liga MX, después de que los Gallos Blancos de Querétaro desecharon cualquier acercamiento con el cinco veces mundialista, restándole ocho días de plazo al experimentado guardameta.

Una vez que el director deportivo de la entidad queretana Álvaro de la Torre, negó cualquier acercamiento con el portero, expuso que como agente libre puede contratarse con el equipo que desee en la Liga MX hasta el 12 de septiembre.

“Nosotros solo lo vimos como un simple rumor, no hemos tenido acercamiento alguno con Memo, pero él como agente libre puede contratarse con el equipo que desee en los días que restán para el cierre de registros. Sin duda es un gran jugador, pero no está contemplado”, dijo el dirigente del cuadro queretano.

Mientras tanto el panorama para Memo cada vez parece limitado, pues después de desechar el ofrecimiento del Burgos de la Segunda División de España, así como de los Pumas de la UNAM, se habló de la opción de jugar para Mazatlán y Querétaro, pero la realidad es que no hubo ni siquiera acercamientos.

Ahora el histórico portero mundialista que defendió como titular la portería del Tricolor en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, además de asistir como suplente de Oswaldo Sánchez y Jesús Corona en Alemania 2006 y de Óscar “Conejo” Pérez en Sudáfrica 2010, que lo colocaron en el templo de los jugadores con cinco mundiales.

Lo que puede pasar con Memo

Memo Ochoa tiene un panorama muy lugubre en su futuro, pues en caso de que no haya arreglo en la Liga MX hasta el 12 de septiembre, pues tendrá que girar sus baterías hacia el fútbol árabe y así tener la opción de seguir en activo para que el técnico de la selección de México Javier Aguirre lo siga tomando en cuenta.

Pero el hecho de no ser registrado en un equipo de la Liga MX juega en su futuro para ser incluido dentro de los tres porteros que participarán en la justa mundialista del próximo año a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá, en virtud de que no podrá asistir a los microciclos de trabajo que ha programado el cuerpo técnico del Tricolor y todo se reducirá a las fechas FIFA que resten antes del 11 de junio que iniciará el Mundial 2026.

