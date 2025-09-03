Memo Ochoa analiza opciones en la Liga MX, entre ellas del Querétaro.

A diez días para que se cierren la fecha de registros en la Liga MX, el portero cinco veces mundialista de la selección de México, Guillermo Ochoa, al parecer se jugará su última opción con algún equipo de mexicano interesado en sus servicios, entre ellos los Gallos Blancos de Querétaro.

De acuerdo a varios reportes en redes sociales y en varios medios periodísticos, Ochoa fue ofrecido por su representante al Querétaro, pero el cinco veces mundialista no está muy convencido de jugar para la escuadra queretana, aunque en este caso sería una de sus últimas opciones para mantenerse en activo y ser tomado en cuenta para la lista del próximo Mundial 2026.

GUILLERMO OCHOA ESTÁ EN NEGOCIACIONES CON QUERÉTARO 🧤🐓@GusMenFox da información de última hora sobre la posibilidad de que el portero juegue en la Liga MX, aunque no es la única oferta en México 🤯#FSRadioMX pic.twitter.com/TJoLYpdKeU — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 2, 2025

Después de que Ochoa no se pudo arreglar con el Burgos de la Segunda División, supuestamente porque de última hora le cambiaron las condiciones del salario y del monto de la cláusula de rescisión de contrato, por lo cual la única opción real en estos momentos sería una oferta en la Liga MX.

Por lo pronto y de acuerdo a Fox Sports México, el guardameta, que iniciara su carrera en la Liga MX, analiza una oferta de los Gallos Blancos de Querétaro, pero el entorno del guardameta analiza otras opciones en el fútbol de México

“Guillermo Ochoa, el arquero mexicano con una larga trayectoria en el futbol europeo, está en negociaciones con los Gallos, los Gallos Blancos del Querétaro, están analizando, pensando, buscando la manera de que Guillermo Ochoa se convierta en refuerzo del equipo para lo que resta de la temporada”.

“También para el próximo semestre y que también es importante para los jugadores que vayan a ir a Mundial y en caso de que Memo lo haga, será corto porque esa Liguilla de abril-mayo del próximo año, se hará sin seleccionados. Entonces, un contrato que se le está buscando a hacer a Memo Ochoa, pero hay otra opción también en la Liga MX”, comentó Gustavo Mendoza, de dicha cadena.

La única realidad es que el 12 de septiembre es el límite para que los equipos de la Liga MX puedan hacer movimientos en su plantilla, por lo cual, si no han podido cerrar fichajes, les quedan los próximos diez días y Memo Ochoa se aferra a esa idea.

Este miércoles podría jugarse su última carta el portero Paco Memo Ochoa, se supone que habría un acercamiento con @Club_Queretaro… @TUDNMEX @redes_TUDN @TUDNUSA @TudnRadio pic.twitter.com/tSvBXvvnfX — PACO ARREDONDO (@Paco_Arredondo_) September 3, 2025

Memo ha tenido una trayectoria ejemplar, pero le faltó quizá estar en un equipo de mayor trascendencia en el fútbol de Europa, lo cual habría sido similar a lo que logró en la selección de México en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2018, después de que en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 fue suplente de Oswaldo Sánchez y Óscar Pérez, respectivamente.

