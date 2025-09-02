Memo Ochoa hace dos años no pudo jugar con el Real Madrid y ahora tampoco con el Burgos

El negro presente y futuro que parece tener Guillermo Ochoa pudo haber cambiado hace dos años cuando estuvo tan cerca de convertirse en el suplente del portero belga Thibaut Courtois, pero al final la grave lesión de Courtois echó abajo la negociación para llegar al Real Madrid.

Veinticuatro meses después la historia parece repetirse y aunque no son las mismas causas de lo que pasó con los merengues, al ahora repentino fracaso de su arribo al Burgos de la Segunda División de España, ha provocado que se quede sin jugar y con menos opciones de poder ser tomado en cuenta en la selección de México.

Tan cerca y tan lejos del Real Madrid

Respecto a su fallida llegada al Real Madrid, el reportero de ESPN, Mauricio Imay dio a conocer varios detalles de esta negociación en 2023, quien explicó que Ochoa ya había acordado todo con el entrenador de porteros del cuerpo técnico del italiano Carlo Ancelotti y estaban de acuerdo en que Ochoa llegaría al cuadro merengue como suplente de Courtois, pero después el desafortunado suceso del belga permitieron al ucraniano Andriy Lunin convertirse el titular y echar abajo la llegada de Memo.

“Hace no mucho se lesiona Courtois, Memo había hablado ya con el entrenador de porteros de Carlo Ancelotti del Real Madrid para ser el segundo de Courtois porque Lunin se iba del Real Madrid. Se lesiona Courtois, Lunin se vuelve el 1 y Memo se queda sin esa posibilidad”, mencionó el reportero de la cadena de deportes en televisión de cable estadounidense.

Entre los detalles dados a conocer, el portero de México, cinco veces mundialista, la clave fue la fractura de Courtois y la inesperada titularidad de Lunin, dando al traste a los planes de Memo, que tuvo que buscar acomodo en el equipo de la Serie A, Salernitana.

Tampoco con el Burgos de la segunda división de España

Dos años después, Guillermo Ochoa también estuvo cerca de firmar con el Burgos de la Segunda División del fútbol español, pero un cambio de última hora en su contrato hizo que al final la directiva del equipo español ya no tuviera noticias supuestamente del portero mexicano.

De acuerdo a reporteros del periódico Marca de España, el punto de inflexión con Memo fue el cambio en los temas salariales y la cláusula de rescisión de contrato y donde este rotativo asegura haber corroborado con gente del staff del portero mexicano que la cancelación en el acuerdo fue que se cambió la cifra que ganaría el portero “de forma repentina y a la baja”, con una cláusula de rescisión de 5 millones. Por eso que el mexicano diera un paso al costado y no firmara”.

