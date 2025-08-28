Guillermo Ochoa habría recibido una oferta del fútbol español

La carrera de Guillermo Ochoa estaba en medio de mucha incertidumbre. Con 40 años, el arquero mexicano sigue siendo agente libre después de su paso por Portugal. A pesar de los presuntos intereses desde la Liga MX, todo parece indicar que “Memo” se quedará en Europa.

Según informaciones de César Luis Merlo, Guillermo Ochoa podría tener una nueva pasantía por el fútbol de España. El veterano arquero mexicano ya habría iniciado negociaciones con el Burgos, un equipo que milita en la segunda división de España.

“La información que yo tengo es que el club que más cerca está de contratar a Memo Ochoa es el Burgos de España. El dueño del Burgos de España es un empresario argentino. Hace cosa de dos semanas que ya están negociando las partes“, dijo Merlo para Vamos Show.

El periodista especializado en fichajes aseguró que el conjunto español ya le habría mandado una propuesta al exarquero de las Águilas del América. Ahora todo dependería de las decisiones que tomen Guillermo Ochoa y su entorno.

“En las últimas horas le ha lanzado el Burgos una oferta y la cosa, como quien dice, ya está en la cancha de Memo. Es muy difícil de acá llegar a Memo Ochoa o a su entorno o saber qué piensa Memo Ochoa, pero la verdad que yo hoy pude constatar con una fuente muy fiable, sin jugarme porque todavía no les dio el sí. Sí, Burgos es muy optimista para que el Memo Ochoa le dé el ok al club que milita en la segunda división de España“, agregó.

El Burgos es un club que empezó de forma irregular su paso por la segunda división de España. En la primera jornada, el conjunto español igualó 1-1 con el Real Valladolid de Guillermo Almada; en la segunda fecha, el Burgos goleó 5-1 al Cultural Leonesa.

El Mundial de 2026

En enero de 2023, Guillermo Ochoa tomó la decisión de dejar las Águilas del América y el fútbol mexicano con la intención de regresar a Europa para jugar en un gran nivel. La meta de “Memo” es llegar al Mundial de 2026.

Desde que tomó esa decisión, Guillermo Ochoa ha defendido los arcos del Salernitana y el AVS Futebol. Desde aquel año, “Memo” ha jugado 64 partidos en los que ha podido dejar su portería imbatida en 10 ocasiones. La propuesta del Burgos podría seguir sosteniendo el objetivo del mexicano de estar presente en la próxima Copa del Mundo.

