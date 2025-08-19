El Real Madrid sigue firme en su rechazo a que el Barcelona juegue en Estados Unidos

Los entes organizadores de LaLiga han sido muy cuestionados ante la posibilidad de que el FC Barcelona juegue un partido del torneo en Estados Unidos. Xabi Alonso alzó su voz en contra de esta idea.

Por la jornada 17 de LaLiga, el FC Barcelona visitará al Villarreal. Este encuentro podría disputarse en Miami. Este cambo de sede ha generado mucho revuelo en el balompié español. Xabi Alonso se sumó a las críticas.

“Estoy muy de acuerdo con el comunicado del club. Si se cambian las reglas debe ser por unanimidad de todos los participantes. Si no, no se puede. Ahora no cabe”, dijo el estratega español en conferencia de prensa.

🗣️ Xabi Alonso: ¿Miami? "Si cambian las reglas, ADULTERAN la competición, estoy muy de acuerdo con el comunicado de MI CLUB."



MI ENTRENADOR 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/jGhMvk6cTP — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) August 18, 2025

Todo parece indicar que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), está de acuerdo con el desarrollo de este partido en Estados Unidos. Esta entidad llevó un comunicado a la UEFA para iniciar los trámites de autorización a la FIFA para que este duelo se dispute en el estadio Hard Rock de Miami.

Críticas del Real Madrid

Justo después de que se conociera que el partido de Estados Unidos va por buen camino, el Real Madrid emitió un comunicado en rechazo al cambio de sede para este encuentro por la jornada 17 de LaLiga.

“La medida, impulsada sin información ni consulta previa a los clubes participantes en dicha competición, vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial que rige en las competiciones de liga a doble vuelta (un partido en casa y el otro en la del equipo contrario), alterando el equilibrio competitivo y otorgando una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes”, informó el club en un comunicado.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 12, 2025

En ese sentido, el conjunto merengue se plantó ante esta posibilidad. Otras personalidades del fútbol español han manifestado su desacuerdo ante este cambio de sede. En caso de que el duelo en Estados Unidos sea consultado con la totalidad de los representantes de a LaLiga, es muy probable que no consigan el apoyo de un porcentaje completo.

“El Real Madrid reafirma su compromiso con el respeto a las reglas nacionales e internacionales que garantizan la equidad y el buen funcionamiento de las competiciones oficiales, y defenderá su cumplimiento ante todas las instancias competentes”, agregó el Real Madrid.

Sigue leyendo:

– El Real Madrid rechaza que el FC Barcelona juegue un partido de LaLiga en Estados Unidos

– El entrenador del Celta de Vigo cuestiona el partido del FC Barcelona en Miami

– Exjugador del Real Madrid reclama suma millonaria a la FIFA por daños y perjuicios

– Fernando Navarro pide ayuda para su hijo de 5 años