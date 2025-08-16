El entrenador del Celta de Vigo cuestiona el partido del FC Barcelona en Miami

Claudio Giráldez, entrenador del Celta, se mostró este sábado, en la rueda de prensa previa al partido contra el Getafe, contrario a la disputa del encuentro de la Liga española entre el Villarreal y el Barcelona en Miami (EEUU), pero también entiende que es parte del negocio para mejorar los ingresos de los clubes.

“Para los futbolistas y los aficionados no es lo adecuado jugar un partido lejos de donde solemos hacerlo porque dificulta que los aficionados puedan acudir y el cuidado del estado de los jugadores”, criticó el técnico gallego.

Giráldez destacó que se debe “cuidar” a los futbolistas y darle motivos “de pasión” a los seguidores porque “son de los que vivimos”, y eso entiende que se complica con el partido en Estados Unidos.

No obstante, el preparador celeste asume la parte de negocio que tiene el fútbol actual.

“Entiendo que hay que mejorar nuestra marca, nuestros ingresos, que tenemos que darle patrocinio a nuestro fútbol y tiene que haber unos ingresos para ello. Lo único que me preocupa es que sea ecuánime, que se garantice una justicia en una deportividad y que todos los clubes estén de acuerdo en esas decisiones”, manifestó.

Preguntado por la dificultad que están teniendo algunos clubes para inscribir a sus jugadores por la exigencia de LaLiga con el límite salarial, Giráldez dijo: “Sé que es difícil cambiarlo, pero no es ideal empezar la competición con el mercado de fichajes abierto”.

