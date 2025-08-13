Siguen las críticas por el duelo entre el Barcelona y Villarreal en Miami

El director general de fútbol del Valencia, Ron Gourlay, expresó que la posible celebración del Villarreal-Barcelona en Miami es “una cuestión peliaguda” y comentó que “nadie querría ver un Valencia-Barça en Miami, pero en el fútbol hay mucha presión comercial”.

“Por un lado están las ventajas comerciales y por otro están los aficionados. Hay ventajas comerciales porque este tipo son ingresos que se pueden invertir en el club”, dijo en su primera rueda de prensa este miércoles en la que explicó los objetivos del club.

INFO #ValenciaCF



Ron Gourlay, en rueda de prensa:



"Quien no quiera estar en el Valencia, no estará".



"Estoy aquí para devolver al club a donde se merece".



"Corona es mi director deportivo".



"Tenemos una plantilla competitiva".

“Habría que encontrar un equilibrio entre la parte comercial y los aficionados. Quiero que estén contentos pero expandir la marca sube los ingresos de un club”, añadió.

El directivo escocés del Valencia recalcó cómo el Chelsea se va a beneficiar de ganar el Mundial de Clubes que ha dado un premio de unos $150 millones de dólares.

Esta semana la junta directiva de la Federación Española a petición de la Liga ha pedido a la UEFA y a la FIFA que autoricen la disputa de ese encuentro entre el Villarreal y el Barcelona previsto para el 20 de diciembre en La Cerámica en Miami.

Villarreal president Fernando Roig has announced that should Villarreal vs Barcelona be played in Miami, ALL SEASON-TICKET HOLDERS will be able to have free travel to the match, along with a free ticket.



Those who do not want to travel will get 20% back from the price paid on… pic.twitter.com/DCo3VeLida — Villarreal CF English (@VillarrealCFen) August 12, 2025

El presidente del Villarreal se ha mostrado muy satisfecho porque cree que expandirá la marca del club y de la Liga y ha ofrecido billetes de avión gratis a los abonados que quieran ir o un descuento del 20% en el abono pero en cambio el Real Madrid ha pedido que no se autorice y ha señalado que supone una ventaja para el Barcelona porque jugaría un partido menos como visitante.

