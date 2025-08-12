Pervis Estupiñán, compañero de Santiago Giménez, reveló sus intenciones en el Milan

En el Milan cada vez se habla más español. Pervis Estupiñán se une al conjunto de Santiago Giménez para volver a la gloria en la Serie A. El defensor ecuatoriano reconoció el logro personal que representó para él firmar con los Rossoneri.

El defensor ecuatoriano vuelve a Italia, país en el que firmó por primera vez en Europa en 2016. Desde entonces, Pervis Estupiñán ha jugado en varios países y, ahora en el Milan, logró su objetivo.

“He trabajado mucho para trabajar aquí, en un club tan grande como el Milan. En Ecuador, hay muchísimos aficionados del Milan porque ha siempre sido un club magnífico, con muchos trofeos”, dijo Estupiñán en un encuentro con los medios.

Al igual que sucedió con Santiago Giménez en el Milan, el fichaje de Pervis Estupiñán ha causado mucho revuelo en el país sudamericano. El lateral de 27 años es el primer futbolista de Ecuador que se viste de Rossoneri.

“He recibido muchísimos mensajes desde Ecuador, de aficionados del Milan. Todos dicen que son del Milan desde la cuna, pero lo dicen todos porque estoy aquí. Muchos otros aquí en Milán me dicen que irán al estadio a animarme. Estoy muy orgulloso de ser el primer ecuatoriano aquí, porque es un paso más para hacer historia. Espero que allí compren mucho mi camiseta“, agregó.

Un fichaje de renombre

Pervis Estupiñán peleará por la titularidad en la defensa del Milan. El defensor ecuatoriano destacó su polivalencia dentro del campo. El sudamericano puede jugar en una defensa con línea de tres o de lateral en una zaga defensiva con cuatro en el fondo.

“Una de mis características es que defiendo, pero al mismo tiempo subo y ataco. Me gusta hablar con los centrocampistas y los delanteros. Por ahora, me estoy ciñendo a lo que dice el entrenador. Si jugamos con cuatro, puedo subir asociarme con los delanteros, pero también puedo jugar con una defensa de tres“, explicó.

Estupiñán llega al Milan después de iniciar su carrera con la Liga de Quito y luego defender las camisetas del Udinese, Granada, Watford, Mallorca, Osasuna, Villarreal y Brighton.

