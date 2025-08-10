Luka Modric debutó en goleada de 4-1 al AC de Milán; Santi Giménez se quedó en la banca

El croata Luka Modric debutó este domingo con la camiseta del AC de Milán, en el amistoso de pretemporada ante el Chelsea disputado en Stamford Bridge donde los ingleses ganaron 4-1.

Defeat at Stamford Bridge. pic.twitter.com/BSjKEQ2bWO — AC Milan (@acmilan) August 10, 2025



El centrocampista, que llegó al club ‘rossonero’ este mismo verano procedente del Real Madrid, se estrenó con el número 14 en la segunda mitad, como sustituto del italiano Samuele Ricci en la medular.



Modric ingresó en el terreno de juego con el 2-0 en el marcador a favor del Chelsea, favorecido por el gol en propia meta del rumano Andrei Coubis y el tanto del brasileño Joao Pedro que, en apenas 8 minutos, colocaron la doble ventaja.

Modrić straight into the action 🆕 pic.twitter.com/43eGNAlHKH — AC Milan (@acmilan) August 10, 2025



Además, el AC de Milán se quedó con diez jugadores en el minuto 18 por la expulsión del propio Coubis.



Modric, que no tuvo minutos este sábado en el duelo ante el Leeds, también amistoso, apunta a debutar en un partido oficial el próximo domingo 17 de agosto, cuando el AC de Milán empiece oficialmente su temporada con el primer compromiso de Copa de Italia ante el Bari.

Santiago Giménez se quedó en la banca

El delantero mexicano que marcó gol ayer en el amistoso contra el Leeds recibió descanso contra el Chelsea de parte de su técnico Massimiliano Allegri, al igual que a la mayoría de la plantilla que jugó el sábado.

En ese duelo, Giménez abrió el marcador al minuto 31, aunque el Leeds igualó los cartones con un tanto de Anton Stach al minuto 67, sellando el empate final a un tanto.

*Con información de EFE.

