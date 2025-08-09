Santiago Giménez se pone a tono con gol en amistoso del AC Milan 

Santiago Giménez disputó su primer amistoso de pretemporada con el AC Milan y anotó un gol en el empate 1-1 ante Leeds.

Giménez no había jugado en los primeros tres primeros amistosos del Milan tras tomar vacaciones por la Copa Oro con México.

El delantero de 24 años disputó 61 minutos como titular y convirtió su primer gol de la pretemporada.

SANTI GIMÉNEZ NO SE PIERDE SU CITA CON EL GOL 🇲🇽🔥 pic.twitter.com/GxiaJvgpxf — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) August 9, 2025

Santi Giménez anotó el gol tras un pase de Vittorio Magni que atravesó todo el área y con un derechazo clavó el balón.

En su primera temporada, el delantero mexicano anotó 6 goles y dio 3 asistencias en la Serie A. Milan quedó octavo en la liga y perdió la final de la Copa Italia.

El club rossoneri comenzará una nueva era en el club bajo las órdenes de Massimiliano Allegri y aspira a llegar a puestos de Champions League.

El AC Milan comenzará su temporada el 17 de agosto en primera ronda de la Copa Italia contra el Bari. El club italiano debutará en la Serie A el 23 de agosto ante el Cremonese.

AC Milan suma a su quinto fichaje

El internacional suizo Ardon Jashari, mediocentro defensivo que la pasada campaña militó en las filas del Club Brujas belga, es nuevo jugador del AC Milan para las próximas cinco temporadas, informa el club italiano.

El suizo de 23 años que se formó en la cantera del Luzern suizo, debutando con el primer equipo del club en julio de 2020 en el que disputó 102 partidos y marcó nueve goles.

En 2024, fichó por el Club Brujas, donde acumuló 52 partidos en los que anotó cuatro dianas y logró ganar la Copa de Bélgica.

Jashari que cuenta con cuatro internacionalidades con la selección suiza, es el quinto fichaje confirmado de la plantilla del conjunto rossoneri para la temporada 2025-26, junto a Pietro Terracciano, Luka Modrić, Samuele Ricci y Pervis Estupiñán.

