Manchester United consigue a su delantero por $99 millones de dólares

El Manchester United consiguió a su delantero tras fichar a Benjamin Sesko por $99 millones de dólares (85 millones de euros), proveniente del Leipzig.

El futbolista de Radece se convierte en el cuarto refuerzo de los de Rúben Amorim en este mercado veraniego, elevando el gasto hasta los $279 millones de dólares.

En las últimas dos temporadas, Sesko ha sido el jugador menor de 23 años que más tantos ha marcado en las grandes ligas europeas y el año pasado anotó 21 tantos y repartió seis asistencias con el RB Leipzig.

Con la selección eslovena ha jugado 41 encuentros y marcado 16 goles tras convertirse en el debutante más joven de la historia del país en 2021.

Talk about a special moment. pic.twitter.com/jzoi1JKS0S — Manchester United (@ManUtd) August 9, 2025

“La historia del Manchester United es obviamente muy especial, pero lo que de verdad me atrae es el futuro. Cuando hablamos del proyecto, estaba claro que todo está hecho para que este equipo crezca y compita por los títulos más grandes pronto”, dijo Sesko.

Manchester United y su mercado de casi $300 millones

Los Red Devils vienen de quedar en el puesto 15 de la Premier League y buscan regresar a los primeros puestos de la tabla.

El conjunto inglés ha gastado casi $300 millones, casi todos enfocados en mejorar su ataque tras las salidas de jugadores como Marcus Rashford, Alejandro Garnacho y la ineficacia de Rasmus Holjund.

Los ‘Red Devils’ han incorporado en este ventana a Bryan Mbeumo (75 millones), Matheus Cunha (74 millones) y Diego León (4 millones), además de un Sesko que viene a completar la delantera.

El Manchester United quedó 15 en la tabla y perdió la final de la Europa League ante el Tottenham, su única oportunidad de meterse a la fase de grupos de la UEFA Champions League.

A pesar de su gran gasto, el United no está entre los tres primeros equipos con más dinero gastado en transferencias. Los tres primeros son el Liverpool, Chelsea y el Arsenal.

Sigue leyendo:

– Una confusión pone a Heung-min Son como un jugador “elegible” para la USMNT

– Llegó al Real Madrid por $30 millones y se va sin jugar cinco años después: Reinier vuelve a Brasil

– Real Madrid decide quién será su nuevo número 9